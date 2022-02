Gobierno de Pedro Castillo designó a dos funcionarios involucrados en casos de acoso sexual y secuestro

Dos funcionarios, recientemente nombrados para trabajar en el Estado peruano, han sido seriamente cuestionados por denuncias en su contra por acoso sexual e investigación por secuestro. Se trata de Jesús Percy Alvarado Vadillo y Cristian Quispe Montañez.

Alvarado Vadillo fue nombrado como secretario general del Ministerio de Cultura y su designación se dio mediante Resolución Ministerial N° 037-2022-DM/MC que lleva la firma del ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien también ha sido cuestionado al asumir dicha cartera.

De acuerdo a un informe del diario El Comercio, en el 2009, fue sometido a un proceso disciplinario administrativo por “incurrir en la presunta comisión de falta disciplinaria de incumplimiento de normas y actos de hostigamiento sexual” cuando trabajaba en el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) tras ser denunciado de acoso sexual por dos trabajadoras cuando era director de la secretaría permanente de los Consejos Consultivos y de Coordinación de Indecopi.

Según la primera denunciante, Alvarado Vadillo incurrió “en el tocamiento de su pierna”. También denunció que el ahora secretario general del Ministerio de Cultura la maltrató física y psicológicamente el 31 de julio del 2008 gritándole frente a otros trabajadores y amenazándole con rescindir su contrato.

Una segunda denunciante declaró que en agosto del 2005, “encontrándose en la oficina del entonces Grupo de Apoyo a la Gestión (Cuarto piso de Indeci) en momentos en que ordenaba unos útiles de oficina en una parte alta sin que mediara una confianza de mi parte (Jesús Alvarado) se atrevió a meter su dedo a mi ombligo (…) por no indisponerlo oculté mi cólera e indignación”, dice el informe de El Comercio.

Alvarado se defendió indicó que “sus actitudes de afecto y amistad para cualquier persona, hombre o mujer, nunca tuvieron una connotación sexual, como se me quiere atribuir, no existe ninguna prueba, ni siquiera en las declaraciones de las denunciantes de que quisiera sacar provecho, chantajear u hostilizarlas para recibir un favor sexual”.

El comité sí validó esta primera acusación, pero no fue considerada un acto de hostigamiento sexual, sino un incumplimiento a la Ley de Carrera Administrativa. Asimismo, indicaron que “la declaración de las víctimas no era suficiente prueba para acreditar la denuncia y que los actos de hostigamiento carecían de especificidad, por lo que no podían establecer actos de hostigamiento”.

Posteriormente, declaró infundada las denuncias de las dos trabajadoras por hostigamiento sexual e impuso una “amonestación” a Jesús Alvarado, quien en comunicación con el diario sostuvo que “el caso ocurrió hace 12 años y que el proceso administrativo culminó cuando la denuncia fue declarada como infundada”.

Otra denuncia que pesa en su contra fue cuando, en su calidad de gerente general del Gobierno Regional del Callao fue denunciado junto al gobernador regional del Callao, Dante José Mandriotti Castro, y otros por presunta omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales porque se habrían negado a cumplir el mandato del Segundo Juzgado Laboral del Callao sobre la reincorporación de un trabajador, pero el Cuarto Despacho Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao decidió no formalizar investigación preparatoria en su contra y archivar el caso.

SECUESTRO

Cristian Quispe Montañez, militante de Perú Libre, también fue designado en el cargo de subsecretario de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sin embargo, en el programa Panorama, Quispe Montañez fue investigado entre el 2007 y el 2008 por el Ministerio Público por los presuntos delitos de secuestro, daño, abuso de autoridad, coacción y disturbios.

Como presidente de FUC de la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco, Quispe Montañez fue denunciado por pedir dinero. Sin embargo, todos los cargos fueron archivados por la fiscalía.

El 1 de octubre del 2021, cuando Guido Bellido aún era jefe del gabinete de Castillo, fue nombrado como subsecretario de Gestión de Conflictos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM y cuando ingresa Mirtha Vásquez fue reasignado a la Subsecretaría de Gestión del Diálogo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, pero fue dado de baja regresando a su puesto de la mano de Aníbal Torres.

SEGUIR LEYENDO