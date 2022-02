Programación de partidos de hoy, jueves 17 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - LaLiga - Espanyol v FC Barcelona - RCDE Stadium, Barcelona, Spain - February 13, 2022 FC Barcelona's Pedri celebrates scoring their first goal REUTERS/Albert Gea

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Em piezan los playoffs de la Europa League con una larga lista de encuentros. Los más esperados son los duelos entre Barcelona vs. Napoli y el FC Sheriff de Gustavo Dulanto vs. SC Braga. Además, también e reanuda la Europa Conference League con varios cotejos, uno de los más esperados es el enfrentamiento entre Leicester City vs. Randers.

En Latinoamérica, el fútbol argentino será el que aportará la cuota de emoción hoy con la Copa de la Liga Profesional. Los partidos más esperado serán entre Gimnasia LP vs. San Lorenzo y Defensa y Justicia vs. Racing.

Europa League - Playoffs

12:45 p.m. Barcelona vs. Napoli – Star+, ESPN

12:45 p.m. Borussia Dortmund vs. Rangers FC – Star +, ESPN 3

12:45 p.m. Zenit vs. Real Betis – Star +, ESPN 2

12:45 p.m. FC Sheriff vs. SC Braga – Star +, ESPN Extra

3:00 p.m. Sevilla FC vs. GNK Dinamo Zagreb – Star +, ESPN 4

3:00 p.m. Atalanta vs. Olympiacos – Star +, ESPN

3:00 p.m. FC Porto vs. Lazio – Star +, ESPN 2

3:00 p.m. RB Leipzig vs. Real Sociedad – Star +, ESPN Extra

Europa Conferenece League

12:45 p.m. PSG Eindhoven vs. Maccabi Tel Aviv – Star +

12:45 p.m. Fenerbahce vs. Slavia Praga – Star +

12:45 p.m. Rapid Viena vs. Vitesse – Star +

12:45 p.m. FC Midtjylland vs. Paok – Star +

3:00 p.m. Celtic FC vs. Bodo/Glimt – Star +

3:00 p.m. Sparta Praga vs. Partizan Beograd – Star +

3:00 p.m. Marsella vs. Qarabag FK – Star +

3:00 p.m. Leicester City vs. Randers – Star +

Copa de la Liga Profesional - Argentina

3:00 p.m. CA Colón vs. Godoy Cruz – Star +

3:00 p.m. Gimnasia LP vs. San Lorenzo – TyC Sports International

5:15 p.m. Defensa y Justicia vs. Racing – Star +

5:15 p.m. Sarmiento vs. Banfield – TyC Sports Internacional

7:30 p.m. Altlético Tucumán vs. Platense – Fanatiz

7:30 p.m. Talléres Cordoba vs. Unión Santa Fe – TyC Sports Internacional

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN 4, ESPN Extra, Fanatiz y TyC Sports Internacional.

SEGUIR LEYENDO