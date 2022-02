Owen Wilson: la estrella de ‘Loki 2′ que se niega a conocer a su hija

Owen Wilson, actor de Hollywood y el capítulo que se niega a aceptar.

El nombre del actor Owen Wilson es uno de los que destaca cuando se habla sobre la comedia en el cine de Hollywood. Una de sus obras más famosas es ‘Zoolander’, donde comparte diálogos con su amigo Ben Stiller. Luego llegaron más éxitos conformada por esta dupla, como por ejemplo, “Una noche en el museo”.

Pese a que su vida privada es uno de los grandes misterios que sus fanáticos intentan resolver, la nueva estrella de la serie Loki de Disney Plus no escapa de la polémica por el vínculo que no desea tener con su hija, a la cual niega conocer.

OWEN WILSON Y LA PATERNIDAD

El contexto de esta historia nace de la relación que mantuvo el protagonista de ‘Marry me’ con su expareja Varunie Vongsvirates, romance que no terminó en buenos términos. Ellos mantuvieron un vínculo sentimental por 5 años. Como fruto de ello, en el año 2018, la joven dio a luz a su primera hija, a la cual bautizó con el nombre de Lyla.

El nacimiento se dio sin que Wilson estuviera a su lado para brindarle el apoyo. Durante una entrevista en exclusiva a Daily Mail, la mujer detalló que el artista no quería tener algún tipo de comunicación con la pequeña, hasta llegar al punto de no querer conocerla.

Para poder demostrar que sí era su hija, él y la menor se sometieron a una prueba de paternidad, la cual salió positiva, pero aunque el resultado indicaba que era de su sangre, este nunca se ha mostrado interesado en formar parte de su crianza.

“Resulta irónico que en la pantalla grande interprete tan a menudo roles de padre de familia, como en su última película (Wonder), y en la vida real ni siquiera haya visto en persona a su hija”, comentó su expareja.

Cabe mencionar que cuando tuvo la oportunidad de conocer a la pequeña en una de las citaciones ante la Justicia de Estados Unidos, él marcó en una ficha la opción de “no visita” cuando la reconoció y dio su apellido, pero sin mayor interacción para el futuro.

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, “el menor será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos , los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad”.

EN EL MUNDO DE MARVEL

El éxito de la serie de Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, ocasionó que la compañía Disney + apostara por una segunda temporada en la que también participará Owen Wilson. Incluso, fue él mismo quien anunció que se iniciará con la producción próximamente.

A su vez, el actor formó parte del reciente proyecto de Jennifer Lopez, ‘Marry me’, producción cinematográfica que marcó el debut como actor del cantante colombiano Maluma, intérprete de éxitos como “Felices los 4″, “Hawaii”, “Borró cassette”, entre otros temas.

La primera vez que JLO y Wilson coincidieron en un film fue para “Anaconda”, una película de terror de 1997 dirigida por Luis Llosa. Desde el 2015 hasta la fecha ha estrenado 11 películas, mostrando su versatilidad en diferentes géneros. Estos son sus últimos proyectos:

