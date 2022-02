Dos hombres asesinados durante la madrugada: uno de los cuerpos se encontró en SMP y el otro en Independencia

Cadáver de hombre fue encontrado en Independencia. Se sospecha que murió en otro lugar porque los vecinos mencionaron que no se oyeron disparos. Captura de imagen: América Noticias.

Delincuencia en Perú, y esta vez ocurrió un doble asesinato en la madrugada de este miércoles. Dos hombres fueron encontrados muertos en dos distritos de la capital. El primero de acuerdo a Latina, es Julio David Calixtro, de 41 años, quien recibió cuatro impactos de bala y fue encontrado en San Martín de Porres; el segundo, es un hombre de aproximadamente 35 años, en donde se encontró su cadáver en la calle Los Libertadores, en Independencia.

Sobre Julio David, fue encontrado en un terreno llamado ‘La super bodeguita’, ubicada en la urbanización 10 de febrero en San Martín de Porres. Los familiares dieron aviso a la Policía de que su cuerpo se encontraba en la bodega. Sin embargo, se desconoce cuál es el móvil del crimen.

Por otro lado, el cuerpo del otro hombre presentó signos de estrangulamiento. Los agentes policiales encontraron el cadáver en plena vía pública, sin saber rastro alguno del asesino. América Noticias señaló que el hombre tenía un balazo en la cabeza y se presume que recibió el impacto en otro lugar porque los vecinos no escucharon ningún disparo.

Como dato, los vecinos de esta zona de Independencia, dieron aviso a las autoridades luego de que desconocidos arrojaran el cuerpo del sujeto, quien aún no ha sido identificado. Familiares decidieron no declarar ante la prensa.

Hombre fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en Independencia. Se sospecha que falleció en otro lugar ya que los vecinos señalaron que no se escuchó ningún disparo. Video: América Noticias.

ABUELO EN SILLA DE RUEDAS FUE VÍCTIMA DE ROBO

Un señor con discapacidad y en silla de ruedas, se encontraba cerca un parque de la zona cuando al otro lado unos delincuentes llegaron con una moto. Uno de ellos bajó y decidió ir directo al hombre para amenazarlo con un arma de fuego para quitarle el teléfono móvil.

Las cámaras de seguridad difundidas por Latina Noticias enfocan el momento donde el sujeto que llevaba un caso pasó por la calle a horas de la mañana para cometer el asalto. Luego, empieza a correr y el señor intenta perseguirlo moviendo con esfuerzo su silla de ruedas. Sin embargo, no fue suficiente y el delincuente subió a la moto para fugar con su cómplice a rumbo desconocido.

“Son venezolanos. Primero se acerca a mi, estaba armado y tenía una pistola, no revólver. Yo me lo quedo mirando en ‘cómo le voy a entregar’ y se me avienta encima para jalarme el celular y corre para acá. Se sube a la moto. Yo grité pero este sitio es solitario”, contó Carlos Fernández de 72 años. Él contó que salió de su casa porque en una vivienda contigua se estaban realizando labores de construcción, para tomar aire.

“Me siento impotente. ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero que se lleve al aparato que mi vida. A cada rato arrastran a una joven a una señora. Si no se preocupan en que pase un patrullero por acá, un serenazgo”, agregó. Vecinos comentaron a Latina Noticias que los robos suceden todos los días. “Acá es horrible, mejor nos escondemos porque nos disparan ya que están armados”, mencionó una vecina.

