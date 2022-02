José Pérez Guadalupe, exministro del Interior: “La palabra del Presidente está devaluada”

| Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, opinó sobre el gobierno de Pedro Castillo y sus recientes actividades. Señaló que sus palabras han perdido credibilidad debido las constantes retractaciones.

“ Yo creo que palabra del Presidente está cada vez más devaluada , lo que él dice hoy mañana se desdice y traspasado se vuelve a desdecir de las dos anteriores sin el más mínimo puror. Eso lo hemos visto desde el 28 de julio que lanza un discurso y el día 29 nombra un gabinete a cargo de Puka Bellido que contradice por completo sus palabras del día anterior. Lo que diga el presidente en este momento son palabras que se las lleva el viento”, dijo en una entrevista con Canal N.

“La impresión, en mi opinión personal, es que el Presidente Castillo no tiene consciencia de realidad, él vive en un mundo paralelo, un mundo de negación. Él seguro está muy contento porque está llevando adelante un gobierno que en 200 años no se ha llevado, no sabe que el 70% está descontento con su gobierno”, añadió.

Asimismo, el exministro criticó la aparición de Pedro Castillo en los operativos policiales con chaleco antibalas y látigo el 14 de febrero. “Más desubicado no puede ser”, dijo.

Señaló que es posible que los asesores le estén aconsejando todos estos cambios de imagen, entre la eliminación del sombrero chotano y optar por la seguridad ciudadana. Sin embargo, Pérez Guadalupe opinó que estas no son actividades que corresponde a un funcionario público.

PEDRO CASTILLO PARTICIPÓ EN OPERATIVOS POLICIALES

El 14 de febrero se comunicó que, en el marco del estado de emergencia que se dictó en Lima y Callao, la Policía Nacional del Perú realizó una serie de operativos. Ante esto, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry y el presidente de la República, Pedro Castillo dieron una conferencia de prensa en el Cerro el Pino, en La Victoria.

El Presidente llamó la atención por aparecer sin sombrero, pero además llevaba chaleco antibalas y un látigo en la mano.

“Durante mucho tiempo hemos estado esperando no solo a la policía sino también a la autoridad. Me imagino que en este barrio hay muchos vecinos que se han visto frustrados porque muchas veces la tranquilidad no ha sido tomada con seriedad”, empezó diciendo.

También alabó el trabajo de los oficiales de la PNP: “Hoy reconozco el trabajo del sector y de los generales. Me doy cuenta que los generales no se hacen en la oficina, sino que la evaluación debe hacerse en el campo de los hechos, combatiendo la delincuencia, porque para eso han sido formados”.

Desde La Victoria, el jefe de Estado pidió al ministro del Interior que coordinen con el Ministerio de Defensa no solo para tener a la policía, sino para sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para combatir al delincuente chico y al delincuente grande con una tarea conjunta.

“Acá en los barrios, y nosotros también en las campiñas nos hemos auto organizado a través de las rondas campesinas, de la ronda urbana. Desde aquí le digo al pueblo peruano que estamos las 24 horas del día dispuestos a trabajar por el país”, señaló.

Castillo rechazó rotundamente que “cierto grupo que dice defender la democracia y en la práctica la quiebran, nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón, y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia”.

Agregó que si se demuestra que el presidente le ha robado un centavo a este país, “pido cadena perpetua empezando por mí mismo. Tenemos que asumir la responsabilidad”.

