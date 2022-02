Alexander Callens jugó los 90′ en el New York City 2-0 Santos de Guápiles por la Concachampions

El central peruano jugó su primer partido con el New York City en la temporada 2022.

Alexander Callens volvió a pisar un terreno de juego con la camiseta del New Yotk City, último campeón de la MLS. El defensor tue titular y jugó todo el partido en la victoria 2-0 sobre Santos de Guápiles de Costa Rica, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Concacaf Champions League. Los dos goles fueron marcados por Valentín Castellanos, figura del compromiso.

El peruano se mostró seguro en defensa y no tuvo demasiados problemas para sacar el partido adelante con su equipo . El primer gol del partido llegó a penas a los cinco minutos del compromiso jugado en el estadio Nacional de Costa Rica. El encargdo fue el argentino desde el punto penal, mandando su disparo a la esquina izquierda del guardameta.

El segundo también se marcó en el primer tiempo, pero a los 30 minutos. El que lleva la camiseta número 11 volvió a aparecer para poner el 2-0 definitivo. La jugada se manchó rebotando en un defensor rival y quedó en los pies del goelador, que la mandó de derecha muy fuerte y con dirección ante la gran cantidad de jugadores cerca a la portería.

No todas fueron buenas noticias para el equipo estadounidense durante el cotejo, ya que el uruguayo Santiago Rodríguez fue expulsado a los 69 minutos del compromiso con una roja directa tras una dura falta, convirtiéndose en el primer futbolista en ver la tarjeta roja en el torneo.

El New York City terminó ganando de visita y ahora esperará a la próxima semana para definir su clasificación a los cuartos de final de la Concacaf Champions League. El duelo se jugará el miércoles 23 de febrero en Estadios Unidos desde las 06:00 p.m. (hora peruana) y se espera ver a Alexander Callens otra vez de titular en el equipo dirigido por Ronny Deila.

Alexander Callens jugó los 90 minutos por el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions.

PARTIDOS DE VUELTA DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA CONCACHAMPIONS:

Martes, 22 de febrero de 2022

New England Revolution (Estados Unidos) vs Cavaly AS (Haití)

CF Montréal (Canadá) vs Santos Laguna (México)

Club León (México) vs CD Guastatoya (GUA)

Miércoles, 23 de febrero de 2022

New York City FC (Estados Unidos) vs Santos de Guápiles (Costa Rica)

Colorado Rapids (Estados Unidos) vs Comunicaciones FC (Guatemala)

Pumas UNAM (México) vs Deportivo Saprissa (Costa Rica)

Jueves, 24 de febrero de 2022

Cruz Azul (MEX) vs Forge FC (CAN)

Seattle Sounders FC (USA) vs FC Motagua (HON)

ALEXANDER CALLENS HABLÓ DE LOS OBJETIVOS CON NEW YORK PARA EL 2022

Alexander Callens se unió a la pretemporada con su equipo tras los cuatro partidos con la selección peruana en el arranque del 2022, dos amistosos internacionales y dos de Eliminatorias Sudamericanas. Ahora, el exdefensor de Sport Boys se concentra a pleno con el New York City y pienso en los objetivos del último campeón de la MLS.

El central se refirió al título de la MLS que obtuvo con el cuadro neoyorquino el 2021, el cual fue el primero en la historia del club. Bajo esa premisa, espera que se repita para esta campaña entrante. “Ganar el primer título del club fue algo increíble. Ahora estamos en esta competencia, así que eso motiva. Todo el equipo está con la confianza a tope. Así que hay que seguir con la misma humildad y seguir trabajando, que es lo que nos llevó a ser campeones”, sostuvo el futbolista.

LOS NÚMEROS DE ALEXANDER CALLENS EN EL 2021:

Alexander Callens fue seguramente uno de los mejores futbolistas peruanos en el extranjero en el 2021 y sus números no dejan mentir. Luego de la obtención del trofeo de la MLS con el New York City, el futbolista obtuvo unas marcas impresionantes y eso lo destacó la reconocida página Sofascore. Además, estos buenos números fueron acompañados de una consolidación en la zaga central de la selección peruana.

30 partidos jugados

2 goles

76% pases precisos

253 recuperaciones

36 quites

95% regates defendidos

60% duelos ganados

6.99 Nota SofaScore (promedio anual)

