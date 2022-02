Selección peruana: José Carvallo valoró a Ricardo Gareca como entrenador de la ‘bicolor’ y elogió a Pedro Gallese

José Carvallo es un habitual convocado a la selección peruana por Ricardo Gareca.

La selección peruana ha tenido un crecimiento exponencial desde que Ricardo Gareca asumió como entrenador. Ha logrado batir innumerables récords y está cerca de clasificarla a su segundo Mundial consecutivo. Por esta y muchas más razones, José Carvallo destacó el trabajo del DT, además de elogiar a Pedro Gallese e incluirlo en la historia del fútbol peruano.

“Si logramos clasificar nuevamente al Mundial al mando de Ricardo Gareca diría que es el mejor entrenador que pasó por la selección, así como Pedro Gallese es el mejor que yo he visto ”, señaló el arquero de Universitario de Deportes en una entrevista realizada en el programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

Y es que el ‘Tigre’ no ha sabido cosechar más que éxitos con la ‘bicolor’. Desde que tomó el buzo en el 2015 y fue convencido por el director deportivo, Juan Carlos Oblitas, para encabezar el proyecto de la selección, su mano se ha podido visualizar inmediatamente.

CAMINO A RUSIA 2018

Primero logró meter a Perú en el podio (tercer lugar) de la Copa América de Chile el mismo año. En aquel equipo estuvieron incluidos Juan Manuel Vargas, Claudio Pizarro, entre otros jugadores que se mantenían de anteriores procesos clasificatorios. Sin embargo, los resultados en las Eliminatorias no llegaron hasta que el partido ante Venezuela en Lima que culminó en un agónico 2 a 2. Ese encuentro marcó la pauta de la historia que iba a construir Gareca al mando de la ‘blanquirroja’, ya que logró conseguir impensados resultados: ganar (y golear) a Paraguay en Asunción luego de 12 años , vencer a Ecuador en Quito por primera vez en su historia y, sobre todo, clasificar al Mundial de Rusia tras 36 años de ausencia. Además, en la Copa América Centenario del 2016, logró vencer (y eliminar) a Brasil luego de 44 años .

Ricardo Gareca y los jugadores de Perú celebrando la clasificación al Mundial de Rusia 2018. | Foto: ANDINA

RUMBO A QATAR 2022

Sin embargo, eso no fue todo. De cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la ‘bicolor’, si bien no empezó de la mejor manera en las Eliminatorias, sacó históricos resultados. Sobre todo en el último año y medio: ganó nuevamente en Quito por 2 a 1, derrotó a Venezuela en condición de visita luego de 24 años y se llevó los 3 puntos ante Colombia en Barranquilla tras 25 años sin poder lograrlo en el proceso clasificatorio. Y por si fuera foco, llevó a Perú a disputar una final de Copa América el 2019 luego de 44 años .

Actualmente, Gareca ha puesto al elenco nacional en la lucha por ir a su segundo Mundial de forma consecutiva. Evidentemente, faltan dos partidos cruciales por disputar ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. No obstante, como se explicó líneas arriba, este plantel de la selección peruana ha sabido luchar ante las adversidades, consiguiendo enormes resultados que en la previa parecían imposibles de obtener. Aunque como el mismo ‘Tigre’ y los propios jugadores de la selección han explicado, han conformado un gran grupo humano en el que todos se apoyan y se preocupan entre sí, generando esa empatía que ayuda a que los éxitos lleguen.

A LA SOMBRA DE GALLESE

Por otro lado y volviendo al tema de José Carvallo, el portero de 35 años negó sentirse incómodo por no ser titular en la selección, pues tiene a un gran arquero por delante que ha salvado al equipo en muchas ocasiones. Pero que de igual forma se prepara cuando la ocasión amerite. “Uno tiene que trabajar y enfocarse para cuando le toque estar. Pedro Gallese es el capitán del equipo y está bien que no dé chance, porque así tiene que ser. Al que no le toque, tenemos que entrenar”, sostuvo el experimentado golero.

Pedro Gallese salva del 1-0 para Colombia tras grave error de Renato Tapia | VIDEO: América TV

