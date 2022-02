Programación de partidos de hoy, martes 15 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Casemiro disputando un balón con Kylian Mbappé en un duelo por Champions del 2019. | Foto: EFE

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empiezan los octavos de final en la Champions League con los encuentros entre PSG vs. Real Madrid y Sporting Lisboa vs. Manchester City. Además, en Europa habrá un enfrentamiento en la Premier League entre Manchester United vs. Brighton.

La Copa Libertadores continúa su primera ronda, en la que hoy sólo se disputará el duelo entre Barcelona SC vs. Montevideo City Torque.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores, el fútbol argentino, mexicano y colombiano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Copa de la Liga Profesional, la Liga Expansión MX y la Liga BetPlay. Los cotejos más esperados serán entre Argentinos Junior vs. Newell’s Old Boys por la Copa de la Liga Argentina, Raya2 Expansión vs. Correcaminos en la Liga Expansión MX y Envigado vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay.

Champions League – Octavos de Final

3:00 p.m. PSG vs. Real Madrid – Star +, ESPN

3:00 p.m. Sporting Lisboa vs. Manchester City – Star +, ESPN 2

Copa de la Liga Profesional - Argentina

3:00 p.m. Argentinos Juniors vs. Newell’s Old Boys – Star +, ESPN 2, Fox Sports Premium, TV Pública

5:15 p.m. Independiente vs. Arsenal Sarandí – TyC Sports, Fox Sports Premium

5:15 p.m. Rosario Central vs. Vélez Sarsfield – Star +, TNT Sports

7:30 p.m. Lanús vs. Barracas Central – TyC Sports, TNT Sports

7:30 p.m. CA Huracán vs. Estudiantes de La Plata – TyC Sports, ESPN, Fox Sports Premium, TV Pública

Premier League - Inglaterra

3:15 p.m. Manchester United vs. Brighton – Star +

Liga BetPlay – Colombia

6:00 p.m. Unión Magdalena vs. Bucaramanga – Win Sports

8:00 p.m. Envigado vs. Atlético Nacional – Win Sports

Liga Expansión MX – México

6:00 p.m. Tlaxcala vs. Celaya – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

8:05 p.m. Venados vs. Tampico Madero – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

10:05 p.m. Raya2 Expasión vs. Correcaminos – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

Copa Libertadores

7:30 p.m. Barcelona de Guayaquil vs. Montevideo City Torque – Star +, ESPN, Facebook Watch Conmebol

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, Conmebol en Facebook Watch, Win Sports, TyC Sports, TV Pública, Fox Sports Premium, TNT Sports y mediante streaming en los canales de YouTube de Claro Sports y Marca Claro.

SEGUIR LEYENDO