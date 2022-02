Vladimir Cerrón reclama a los medios: “Su silencio acerca de la conspiración golpista los delata”

Vladimir Cerrón no quiere que revisen sus computadoras

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció en su cuenta oficial de Twitter acerca del silencio de los medios por la “conspiración golpista”; esto hace referencia a la reunión que mantuvo la presidenta del Congreso el 11 de febrero con otros congresistas para discutir acerca de la vacancia presidencial a Pedro Castillo.

“El silencio absoluto de los medios acerca de la conspiración golpista, los delata y sitúa ante la opinión pública en el frente enemigo al pueblo”, comentó.

Además, reiteró su molestia ante la derecha, ya que “les fastidia que un partido que le ganó las elecciones esté en el gobierno” y que “quieren tirarse abajo un gobierno legítimamente constituido”.

“A la derecha le molesta que un partido que le ganó las elecciones esté en el gobierno; se arrogan democráticos, pero quieren tirarse abajo un gobierno legítimamente constituido; y rompen la reglas de la neutralidad cuando no les gusta probar de su propia medicina”, señaló.

El exgobernador de Junín añadió que cuando la derecha quiere dar un golpe a la democracia, “esto conlleva a cohesionar el gobierno, su bancada, su partido y al pueblo en general”.

“Cada vez que la derecha quiera dar un golpe a la democracia conlleva a cohesionar al gobierno, su bancada, su partido y al pueblo en general. Así, la derecha se comporta como un enemigo necesario para la unidad y la concientización popular”, se lee.

REUNIÓN DE CONGRESISTAS

Alva y otro grupo de legisladores opositores al gobierno de Pedro Castillo se reunieron a puertas cerradas en el hotel Casa Andina Premium para buscar una estrategia para vacar al mandatario, reveló el semanario Hildebrandt en sus trece.

Patricia Juárez y Hernando Guerra García, de Fuerza Popular; Jorge Montoya y Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Norma Yarrow y José Williams, de Avanza País; Carlos Anderson (Podemos Perú), Lady Camones (Alianza para el Progreso - APP), Luis Arriola (Acción Popular- AP) y la titular del Parlamento estuvieron más de seis horas debatiendo este tema.

Se habían congregado en un evento extraoficial organizado por la Fundación Friedrich Naumann, una organización alemana que “defiende las libertades” y finanza proyectos de extrema derecha, informó el reportaje.

Hildebrandt en sus trece contó que previo a esta reunión los congresistas almorzaron en el restaurante “Alma” y había un fotógrafo del semanario, pero María del Carmen Alva se dio cuenta que estaba allí y mandó a buscarlo. Luego, los agentes de Seguridad del Estado de la presidenta del Congreso acordonaron el hotel y dieron vueltas a la manzana para encontrar al reportero gráfico.

“Lo que no contaba Alva era que otro reportero del semanario estaba en la mesa contigua donde ellos habían disfrutando el almuerzo conversando distendidamente sobre las diferentes alternativas para vacar a Pedro Castillo”, relató el periodista Eloy Marchán, quien hizo la investigación.

Durante este intercambio de ideas se abordó temas como la modificación de los artículos de la Constitución para vacar al jefe de Estado como también la correlación de votos para expulsar al presidene peruano.

“En la velada se intercambiaron opiniones sobre qué artículo de la Constitución se debería modificar para acelerar la salida de Castillo. Unos mencionaban el 117 y otros el 114 (...) En la mesa de los comensales de Casa Andina también se hizo un poco de numerología. Los votos de las seis bancadas que participaron en el conclave miraflorino suman 81″, escribió Marchán.

Al lugar también llegaron Jorge del Castillo, César Candela, Úrsula Letona y el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura Carlos Hakansson.

REACCIONES ANTE LA REUNIÓN

Así como Vladimir Cerrón, muchos políticos tuvieron diversas reacciones ante esta reunión:

Sigrid Bazán - Congresista de Juntos por el Perú

“No pudieron alcanzar el poder en las urnas y hasta hoy siguen buscando la forma de arrebatar lo que no pudieron ganar de manera limpia y democrática. Esa siempre ha sido la agenda de quiénes se auto proclaman defensores de la democracia”, comentó.

Twitter: reacciones a reunión de congresistas.

Alejandro Muñante - Congresista por Renovación Popular

“¿Contrastó la información? Claro q no, pero le cuento: la reunión fue organizada por fundación Neumann en un hotel conocido, con previas invitaciones y almuerzo a la vista de mucha gente, además fue publicado como se debe. Esto no es Sarratea, donde no se le oyó ninguna crítica”, así le respondió a Sigrid Bazán.

Twitter: reacciones a reunión de congresistas.









SEGUIR LEYENDO