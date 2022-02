Alianza Lima vs Sport Boys: PNP anuncia que partido en el estadio Miguel Grau se jugará sin público

Alianza Lima y Sport Boys se jugará el próximo domingo 13 de febrero.

Alianza Lima vs Sport Boys por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 ya no será una fiesta completa. La Policía Nacional del Perú anunció este viernes 11 de febrero, a dos días del partido, que los aficionados no podrán estar presentes en el estadio Miguel Grau del Callao por el estado de emergencia en el primer puerto.

“No se contará con personal suficiente y necesario para cubrir el servicio policial en un evento de tal magnitud motivando de esta manera la CANCELACIÓN del espectáculo público , más no del evento deportivo profesional”, se puede leer en el comunicado emitido por la PNP hace unas horas.

Se tiene conocmiento que hasta el momento se vendieron el 80% de entradas puestas a disposición por lo que muchos hinchas se quedarán con las ganas de asistir al estadio en el primer partido del año de los ‘rosados’ de local. Recordemos que, por disposición del gobierno, se había permitido el aforo del 70 de públicos en los estadios.

Este partido se jugará el domingo 13 de febrero desde las 3:30 p.m. (hora peruana) y será vital para ambas escuadras, que no pudieron sumar tres puntos en su debut en el Torneo Apertura. Alianza Lima llega de empatar de local 1-1 ante Atlético Grau, mientras que Sport Boys perdió de visitante 2-1 ante UTC de Cajamarca.

SPORT BOYS INTENTARÁ QUE SE JUEGUE CON PÚBLICO

Luego de enterarse del pronunciamiento de la Policía Nacional del Perú, el cuadro ‘chalaco’ se movió inmediamente y viene conversando para que todo se resuelva a favor de ellos y los hinchas de Sport Boys puedan asistir al estadio Miguel Grau del Callao . En la próximas horas se confirmará si termina jugándose con público o se mentiene lo dispuesto por la PNP. Según se tiene entendido, los directivos ‘rosados’ están muy incómodos con la sorpresiva decisión.

Comunicado PNP.

SPORT BOYS LLEGA CON TRES BAJAS A ESTE PARTIDO

Renzo Revoredo y Rodrigo Cuba terminaron lesionados luego del partido ante UTC de Cajamarca y no estarán disponibles para enfrentar a Alianza Lima en esta segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Por otro lado, el argentino Alexis Blanco aún no se recupera al 100% de su lesión y tampoco estará ant los ‘blanquiazules’.

PARTIDOS DE ALIANZA LIMA PREVIO AL DEBUT EN LA COPA LIBERTADORES

Fecha 2: Sport Boys vs Alianza Lima (domingo 13 de febrero)

Fecha 3: Alianza Lima vs Carlos Mannucci (domingo 20 de febrero)

Fecha 4: Alianza Atlético vs Alianza Lima (domingo 27 de febrero)

Fecha 5: Alianza Lima vs Sporting Cristal (domingo 6 de marzo)

Fecha 6: Melgar vs Alianza Lima (11-13 de marzo)

Fecha 7: Descansa Alianza Lima

Fecha 8: Sport Huancayo vs Alianza Lima (25-27 de marzo)

Fecha 9: Alianza Lima vs UTC (1-3 abril)

Fecha 1: Debut en fase de grupos de la Copa Libertadores (5-7 de abril)

BETO DA SILVA PASÓ A LA CÉSAR VALLEJO

Beto Da Silva no tenía espacio en el esquema de Carlos Bustos en Alianza Lima y decidió junto al club volver a la Universidad César Vallejo, equipo con el que compitió en la Liga 1 2021. El futbolista de padre brasileño y madre peruana fue anunciado recientemente por el cuadro ‘Poeta’ y lo hará en condición de préstamo por toda la temporada 2022.

