Programación de partidos de hoy, viernes 11 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Día feliz para los amantes del fútbol nacional y para los hinchas cremas, ya que hoy empieza la fecha 2 de la Liga 1 con el partido entre Universitario de Deportes vs. San Martín. El duelo tendrá lugar en el Estadio Monumental de Ate que contará con el 70% de aforo para recibir a los hinchas que quieran ir a alentar a sus equipos.

Liga 1 – Perú

7:00 p.m. Universitario de Deportes vs. San Martín – GolPerú en canales 14 y 714

Empieza la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20 con los duelos entre Caraca FC vs. Sporting Cristal y Blooming vs. Independiente del Valle.

En Europa, habrá encuentros en la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia, LaLiga Smartbank de España y la Liga de Portugal. Hoy todas las ligas tendrán solo un partido y durante el fin de semana habrá más, los encuentros serán: Sevilla vs. Elche por LaLiga, RB Leipzig vs. Colonia en la Bundesliga, PSG vs. Rennes en la Ligue 1, Porto vs. Sporting de Lisboa en la Liga de Portugal y Leganés vs. Real Zaragoza en la Liga Smartbank.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores, el fútbol argentino, uruguayo y mexicano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy con la Copa de la Liga Profesional, el Campeonato Uruguayo y la Liga MX. Los cotejos más esperados serán entre Banfield vs. San Lorenzo por la Copa de la Liga Argentina, Montevideo City Torque vs. CA Fénix en el Campeonato Uruguayo y Puebla vs. Atlas en la Liga MX.

Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. RB Leipzig vs. Colonia – Star +, ESPN 4

LaLiga – España

3:00 p.m. Sevilla vs. Elche – DirecTV Sports en canals 610 y 1610

Ligue 1 – Francia

3:00 p.m. PSG vs. Rennes – Star +, ESPN

Liga Smartbank – España

3:00 p.m. Leganés vs. Real Zaragoza– DirecTV Sports

Copa Libertadores – Sub 20

3:00 p.m. Caraca FC vs. Sporting Cristal – Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok

3:00 p.m. Blooming vs. Independiente del Valle – Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok

Liga de Portugal – Portugal

3:15 p.m. Porto vs. Sporting de Lisboa – GolTV, GolTV Play

Copa de la Liga Profesional - Argentina

5:15 p.m. Arsenal vs. Rosario Central – TNT Sports, TyC Sports

5:15 p.m. Goodoy Cruz vs. Tigre – Fox Sports Premium, ESPN, TyC Sports, TV Pública

7:30 p.m. Vélez Sarsfield vs. Aldosivi – TNT Sports, TyC Sports

7:30 p.m. Banfield vs. San Lorenzo – Fox Sport Premium, TyC Sports

Campeonato Uruguayo – Uruguay

6:15 p.m. Montevideo City Torque vs. CA Fénix – GolTV Play

Liga MX – México

8:00 p.m. Mazatlán vs. Tijuana – Star +, Azteca 7

10:00 p.m. Puebla vs. Atlas – Star +, Azteca 7

