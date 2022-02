Corte de agua en San Miguel, Ventanilla y Callao HOY: Conoce los horarios de la restricción del servicio

El corte se realizará en algunas zonas y solo por horas.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves 20 de enero se registrará un corte de agua en San Miguel, Ventanilla y el Callao, por el trabajo de mejoramiento en el sistema de agua potable.

Según el cronograma compartido en tres publicaciones de Twitter, el corte del servicio no afectará al total de estas jurisdicciones, sino a zonas específicas y en horarios delimitados.

Los cortes de agua serán de la siguiente manera:

San Miguel: 10:00 a 18:00 horas

Diego de Agüero, E. Llosa, San Martín, Lima, Universitaria, L. Prado, Calle 1.

Callao: 10:00 a 16:00 horas

Av. Sáenz Peña, av. Vigil, av. Costanera, av. Cochrane, jr. Carrillo Albornoz, av. Saloom.

Ventanilla: 11:20 a 18:00 horas

A.H. Sagrado Corazón de Jesús I y II, A.H. Los Cedros II, UPIS PECP, Barrio XVI GR. 1B, A.H. Los Olivos de la Paz, A.H. 31 de Diciembre, A.H. 1ro de Noviembre Los Angelitos.

CORTES DE LUZ EN LA SEMANA

Viernes 11 de febrero

INDEPENDENCIA 08:00 – 14:00

URBANIZACIÓN INDUSTRIAL NARANJAL CALLE FRAGUAS 379.

CARMEN DE LA LEGUA 08:30 – 12:30

P.J. REYNOSO AV. 1° DE MAYO CDRA 9, 10, 11, 12, AV. 28 DE JULIO CDRA 5, 6, 14, 15, 16, 17, 19, AV. LOPEZ PASOS CDRA 4, 9, 10, 11, 12, AV. JULIO C. TELLO CDRA 9, 10, 11, AV. MANCO CAPAC CDRA 9, 10, 11, 12, BOULEVAR MORALES DUAREZ CDRA 9, 10, 11, 12, JR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 9, JR. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR. JOSE GALVEZ CDRA 6, PASAJE PEDRO RUIZ CDRA 4, PASAJE SANTA MARINA CDRA 1, URB. SAN RAFAEL CALLE 20 DE AGOSTO CDRA 1, CALLE FELIPE PINGLO ALVA CDRA 6, P.J. CARMEN DE LA LEGUA CALLE JOSE OLAYA CDRA 1, 2, 3, CALLE PEDRO RUIZ GALLO CDRA 1, 2, CALLE VÍCTOR A. BELAUNDE CDRA 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, URB. LA MERCED JR. 27 DE JULIO CDRA 1, 2.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 18:30

PROGRAMA DE VIVIENDA SUTA ESSALUD MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, PROGRAMA VIV. LA PERLA MZ A, B, C, E, F, PROG. VIV. SANTA LEONORA MZ B, C, D, E, PROG. VIV. EL BOSQUE MZ C, D, PROG. VIV. SANTA BARBARA MZ B, C, D, E, F, G, ASOC. SANTA MARÍA MZ A, E, F, PROG. VIV. VALLE AZUL MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZ A, B, C, D, E, F, URB. URANIO MZ I, J, PROG. VIV. EL BUEN JESÚS MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. LOS PINOS MZ B, C, PROG. VIV. SAN CRISTOBAL MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. ASOC. LAS LOMAS DE CHILLON MZ A, B, PROG. VIV. SAN VALENTÍN MZ A, B, ASOC. VILLA RICA MZ A, B, ASOC. SANTA MARÍA MZ A, B, C, D, E, ASOC. SANTA TERESA MZ C, E, F.

CALLAO 09:00 – 18:00

URB. RAMÓN CASTILLA AV. NESTOR GAMBETA CDRA 1, 3, 4, 5, 8, 9, URB. INDUSTRIAL LA CHALACA MZ A, CALLE DOMINGO CICCERELO CDRA 1, 2, MZ B, CALLE GUILLERMO RONALD CDRA 4, MZ E, CALLE NUÑEZ DEL ARCO CDRA 1, MZ B, C.

COMAS 09:00 – 17:30

P.J. MILAGRO DE JESÚS AV. MILAGRO DE JESÚS CDRA 3, 4,5, MZ H1, U, V, B, B1, C, C3, C4, C5, C7, C8, C9, D, D2, D4, D6, D7, F, G, R4, S2, CALLE SAN JUAN CDRA 1, MZ Q, Q9, CALLE SAN MIGUEL CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ A1, B, C, C1, C3, C5, C6, C7, C8, C9, N, P, U, Z, CALLE EL CARMEN CDRA 1, 2, MZ N, O, JR. SAN ANTONIO DE PADUA CDRA 2, MZ R, JR. SAN CIPRIANO MZ B, C, D2, D4, JR. SAN JUAN CDRA 1, MZ P, Z, JR. SAN JUDAS TADEO CDRA 1, 2, MZ E1, Y, JR. SAN LUIS CDRA 1, JR. SAN PEDRO APÓSTOL CDRA 2, 4, MZ H1, I, I1, JR. SANTA CRUZ CDRA 3, 4, MZ I1, Y, O, P, JR. SANTA MARTA CDRA 1, 2, 3, JR. SANTA ROSA CDRA 1, 2, MZ A, B, H, Q, R, R2, S, S2, PASAJE LOS JARDINES CDRA 1, 2, MZ Q, PASAJE SAN ANTONIO DE PADUA CDRA 1, MZ B, B1, C, D, S, S2, S3, PASAJE SAN JUDAS TADEO CDRA 1, 2, MZ A, C, C2, D, D1, PASAJE SANTA ISABEL CDRA 1, MZ Z.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 15:30

ASOC. SAN GUILLERMO MZ A, B, ASOC. PEQUEÑOS AGRICULTORES DE ZAPALLAL MZ F, F2, G2, H, I, L, CALLE SAN MARTÍN CDRA 6.

BELLAVISTA 13:00 – 15:00

URB. SAN JOSÉ CALLE ARATA CDRA 2, 3, CALLE VARÓN HUMBOLD CDRA 2, CALLE GASTAÑETA CDRA 2, CALLE HERMILIO VALDIZÁN CDRA 1, CALLE RADIGUETTI CDRA 1, 2, 4, CALLE SEBASTIÁN BARRANCA CDRA 1, 2, 3, CALLE ANTONIO RAIMONDI CDRA 1, 2, 3, JR. DE LA CONDAMINE CDRA 1, 2, 3, 4, JR. COSME BUENO CDRA 2, 3, JR. JULIO C. TELLO CDRA 1, 2, 3, 4, JR. LOS CONDORES CDRA 3, URB. SAN JOAQUÍN CALLE ATILIO BATTIFORA CDRA 1, CALLE HUMBERTO SPEZIANI CDRA 1, 2, CALLE JUAN SALCEDO CDRA 2, 3, 5, JR. RICARDO PALMA CDRA 6, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA 1, 2, 3, 4, PASAJE PRIVADO CDRA 3.

HUAURA 11:00 A 13:00

URB. DOMINGO MANDAMIENTO SIPÁN – FONAVI UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

HUAURA 14:30 A 16:30

URB. LOS CIPRESES MZ. K,L,Ñ UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

Sábado 12 de febrero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

URB. LOS REGADORES AV. LAS LOMAS CDRA 12, MZ K, N, AV. LOS CÓNDORES MZ A, URB. VALLE DE MANTARO AV. LOS REGADORES MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, URB. ZARATE AV. LURIGANCHO CDRA 11, 12, ASOC. MOSHA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, P, N, M, A.H. PALOMARES MZ N, ASOC. NUEVO AMANECER MZ A, URB. MAHERA MZ A, B, C, D, A.H. ALTO HORIZONTE MZ A, B, C, D, E, F, O, P, P2.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV. MIROQUESADA CDRA 7, JR. ATAHUALPA CDRA 5, 8, JR. CUSCO CDRA 3, 5, 6, 7, JR. LAZARETO CDRA 7, 8, 9.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. 23 DE OCTUBRE MZ A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ASOC. AYAUCHO MZ N.

CARABAYLLO 09:00 – 14:00

URB. SANTA BARBARA MZ A, B, C, D, E, F.

CALLAO 09:00 – 16:00

URB. SAN ANTONIO AV. CHALACA CDRA 20, 21, CALLE ESMERALDAS CDRA 2, CALLE LAS AMATISTAS CDRA 1, 2, CALLE LOS BRILLANTES CDRA 1, CALLE LOS DIAMANTES CDRA 1, 2, JR. AGUAMARINA CDRA 2, JR. LOS TOPACIOS CDRA 1, 2, JR. LOS ZAFIROS CDRA 2.

HUAURA 08:00 - 14:00

PLAZUELA DOS DE MAYO, AV. 28 DE JULIO CDRA. 8 Y 9; AV. DOS DE MAYO CDRA. 1; CALLE CORONOEL PORTILLO CDRA.1, PASAJE CORONEL PORTILLO, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

