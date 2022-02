Programación de partidos de hoy, jueves 10 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Serie A - Juventus v Hellas Verona - Allianz Stadium, Turin, Italy - February 6, 2022 Juventus' Denis Zakaria celebrates scoring their second goal with teammate Dusan Vlahovic and Weston McKennie REUTERS/Massimo Pinca

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Continúala segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20, el duelo más esperado es el de Newell´s vs. U. de Concepción. Sigue la Indian Super League con el encuentro entre Jamshedpur vs. Kerala Blasters.

En Europa, habrá encuentros en la Premier League de Inglaterra, la Copa Italia y la Copa del Rey que hoy tendrá el segundo partido de Semifinales entre Athletic vs. Valencia CF. Los enfrentamientos más esperados son el del Liverpool vs. Leicester City por la Premier League y Juventus vs. Sassuolo por la Copa Italia.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores, el fútbol argentino será el que aportará la cuota de emoción hoy al iniciar la Copa de la Liga Profesional. Los cotejos más esperados serán entre Newell’s vs. Defensa y Justicia y Central Córdoba vs. Barracas Central.

Indian Super League

9:00 a.m. Jamshedpur vs. Kerala Blasters – OneFootball

Copa Italia – Cuartos de Final

12:00 p.m. Atalanta vs. Fiorentina – Star +

3:00 p.m. Juventus vs. Sassuolo – Star +, ESPN 2

Premier League – Inglaterra

2:45 p.m. Liverpool vs. Leicester City – Star +, ESPN

2:45 p.m. Wolves vs. Arsenal – Star +

Copa Libertadores – Sub 20

3:00 p.m. Newell’s vs. U. de Concepción – Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok

5:30 p.m. Guaraní vs. Orense SC – Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok

Copa del Rey – España (semifinal)

3:30 p.m. Athletic Club vs. Valencia CF – DirecTV Sports

Copa de la Liga Profesional - Argentina

5:15 p.m. Sarmiento vs. Atlético Tucumán – TNT Sports

5:15 p.m. Patronato vs. Argentinos Juniors – Fox Sports Premium

7:30 p.m. Newell’s vs. Defensa y Justicia – Fox Sports Premium

7:30 p.m. Central Córdoba vs. Barracas Central – TNT Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok, TNT Sports, DirecTV Sports, Fox Sports Premium y One Football.

