César Vallejo vs Olimpia: Derlis González falló increíble ocasión de gol para el ‘Decano’ (Foto: Captura ESPN)

César Vallejo vs Olimpia: El equipo ‘Poeta’ se enfrentó al cuadro ‘Decano’ el miércoles 9 de febrero en el Estadio Nacional por la primera fecha de la fase 1 de la Copa Libertadores 2022.

A los 10 minutos, Olimpia ejecutó una pelota parada desde en campo de César Vallejo y luego del centro cruzado quedó habilitado el atacante paraguayo Derlis González.

El balón pasó a los defensas y atacantes de ambos equipos ubicados cerca del punto penal y quedó justo a los pies del futbolista paraguayo.

Derlis González desde la esquina del área chica de César Vallejo intentó rematar, solo y sin oposición, pero pifió el balón y se fue lejos del arco del portero Carlos Grados.

Universidad César Vallejo enfrentó a Olimpia por el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2022

El técnico de César Vallejo José del Solar alineó a Carlos Grados, Leandro Fleitas, Renzo Garcés, Carlos Cabello, Orlando Núñez, Osnar Noronha, Arquímedes Figuera, Carlos Ascues, Patricio Arce, Frank Ysique y Santiago Silva.

El estratega de Olimpia Julio César Cáceres decidió por el equipo titular: Alfredo Aguilar, Antolín Alcáraz, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Iván Torres, Alejandro Silva, Edgardo Orzusa, Jorge Recalde, Hugo Quintana, Derlis González y Fernando Cardozo.

Seis equipos disputan tres plazas para la siguiente fase de la Copa Libertadores 2022. En la fase 2 esperan su rival proveniente de la presente etapa: Universitario de Perú, que esper al ganador de la serie City Torque vs Barcelona; del Deportivo Lara vs Bolívar saldrá el rival de la Universidad Católica de Ecuador y Atlético Nacional aguarda al ganador del César Vallejo vs Olimpia.

RESULTADOS PARTIDOS IDA DE LA FASE 1 DE LA COPA LIBERTADORES 2022

Montevideo City Torque 1-1 Barcelona

Deportivo Lara 2-3 Bolívar

PARTIDOS DE VUELTA DE LA PRIMERA FASE DE LA COPA LIBERTADORES 2022

Barcelona vs Montevideo City Torque (martes 15 de febrero | 7:30 p.m. | Estadio Banco Pichincha) (Canal TV: ESPN y Facebook)

Bolívar vs Deportivo Lara (miércoles 16 de febrero | 5:15 p.m. | Estadio Hernando Siles) (Canal TV: ESPN)

Olimpia vs Universidad César Vallejo (miércoles 16 de febrero | 7:30 p.m. | Estadio Defensores del Chaco) (Canal TV: ESPN)

César Vallejo, previo al duelo de vuelta ante Olimpia, enfrentará a ADT de Tarma en calidad de visitante en el estadio IPD de Huancayo el próximo sábado 12 de febrero por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Por su parte, Olimpia, antes de recibir a César Vallejo en Asunción, se medirá con Guaireña en el estadio Parque del Guairá de Villarrica por la segunda jornada del campeonato paraguayo.

SEGUIR LEYENDO