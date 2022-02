César Vallejo vs Olimpia: brillante tiro libre de Arroyo mereció ser gol para el ‘Poeta’ en la Copa Libertadores (Foto: Captura video ESPN)

César Vallejo vs Olimpia: en el Estadio Nacional de Lima se disputó el primer partido de la llave de la fase 1 de la Copa Libertadores 2022 entre el conjunto ‘Poeta’ y el equipo paraguayo este miércoles 9 de febrero.

El panameño Abdiel Arroyo ingresó entre aplausos en el segundo tiempo del partido en reemplazo del mediocampista peruano Patricio Arce (60′)

Al minuto 66, el mismo Abdiel Arroyo decidió ejecutar un tiro libre de media distancia y su remate, con precisión y fuerza, obligó al portero de Olimpia a exigirse para mandar el balón al tiro de esquina para César Vallejo.

Universidad César Vallejo enfrentó a Olimpia por el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2022

El técnico de César Vallejo José del Solar alineó a Carlos Grados, Leandro Fleitas, Renzo Garcés, Carlos Cabello, Orlando Núñez, Osnar Noronha, Arquímedes Figuera, Carlos Ascues, Patricio Arce, Frank Ysique y Santiago Silva.

El estratega de Olimpia Julio César Cáceres decidió por el equipo titular: Alfredo Aguilar, Antolín Alcáraz, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Iván Torres, Alejandro Silva, Edgardo Orzusa, Jorge Recalde, Hugo Quintana, Derlis González y Fernando Cardozo.

Seis equipos disputan tres plazas para la siguiente fase de la Copa Libertadores 2022. En la fase 2 esperan su rival proveniente de la presente etapa: Universitario de Perú, que esper al ganador de la serie City Torque vs Barcelona; del Deportivo Lara vs Bolívar saldrá el rival de la Universidad Católica de Ecuador y Atlético Nacional aguarda al ganador del César Vallejo vs Olimpia.

RESULTADOS PARTIDOS IDA DE LA FASE 1 DE LA COPA LIBERTADORES 2022

Montevideo City Torque 1-1 Barcelona

Deportivo Lara 2-3 Bolívar

PARTIDOS DE VUELTA DE LA PRIMERA FASE DE LA COPA LIBERTADORES 2022

Barcelona vs Montevideo City Torque (martes 15 de febrero | 7:30 p.m. | Estadio Banco Pichincha) (Canal TV: ESPN y Facebook)

Bolívar vs Deportivo Lara (miércoles 16 de febrero | 5:15 p.m. | Estadio Hernando Siles) (Canal TV: ESPN)

Olimpia vs Universidad César Vallejo (miércoles 16 de febrero | 7:30 p.m. | Estadio Defensores del Chaco) (Canal TV: ESPN)

César Vallejo, previo al duelo de vuelta ante Olimpia, enfrentará a ADT de Tarma en calidad de visitante en el estadio IPD de Huancayo el próximo sábado 12 de febrero por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Por su parte, Olimpia, antes de recibir a César Vallejo en Asunción, se medirá con Guaireña en el estadio Parque del Guairá de Villarrica por la segunda jornada del campeonato paraguayo.

