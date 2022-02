Roberto Mosquera explicó la derrota de Sporting Cristal ante Sport Huancayo en su debut en la Liga 1

Roberto Mosquera explicó la derrota de Sporting Cristal ante Sport Huancayo (Foto: Captura GolPerú)

El técnico de Sporting Cristal Roberto Mosquera analizó el desempeño su equipo tras la derrota ante Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El estratega peruano valoró al rival y también consideró que el cuadro celeste mereció mejor suerte al final del partido.

UN GOL DE OTRO PARTIDO

“Es uno de los partidos más duros que nos va a tocar en el año. No digo que los demás no lo sean, siempre es un partido de pronóstico reservado. Creo que hicimos un gran primer tiempo, el gol de ellos (Sport Huancayo) es de otro partido y tiene mérito. Jugamos con dos puntas, tapamos todos los espacios, perdimos dos o tres ocasiones por precipitaciones. En altura cuando recuperas la pelota, si es cierto que la velocidad es importante, pero llegando al área tienes que bajarle los niveles de velocidad para que no se convierta en precipitación. Tuvimos tres posibilidades muy claras y el gol llega cuando menos lo esperábamos”.

MERECIMOS MÁS

“El segundo tiempo fue igual, de ida y vuelta. He felicitado a mis jugadores porque lo que han corrido ha sido importante. Creo que merecimos más, pero no le quito mérito a Sport Huancayo. Para un primer partido estuvo bien, la vuelta de algunos jugadores como Olivares, que están lejos de la forma, pero lo va a estar. En el segundo se resintió el equipo con los cambios, no fuimos los mismos. También cambié de sistema y eso afecto. Pero lejos de la disculpa, ganó Sport Huancayo y tiene los méritos necesarios”.

DESPLIEGUE FÍSICO EN ALTURA

“ Nosotros tomamos las cosas con calma y más cuando ha quedado claro lo que hemos corrido. Lo que hemos corrido, por momentos me ilusionó, corrimos a 3,200 (metros de altura) No es normal. No solo por lo que corrimos, también por lo que jugamos en el primer tiempo, creo que merecimos más, pero el fútbol no es de merecimientos, hay que hacer los goles”.

CAMBIO DE SISTEMA Y EL PLANTEL

“Cada rival es una historia diferente, ahora tenemos un equipo más compacto y con mayores posibilidades en el banco. Nosotros vamos a tratar de plantear (los partidos) de acuerdo con el rival que nos toque enfrentar. Jugaremos 4-3-3 o con dos puntas como ahora, eso lo vamos a ver cuándo conozcamos el potencial ofensivo y defensivo del rival que viene”.

Sporting Cristal perdió 1-0 ante Sport Huancayo en calidad de visitante en el debut de la Liga 1

Por su parte el atacante de Sporting Cristal Irven Ávila se refirió a la derrota ante Sport Huancayo y manifestó que tiene una sensación negativa por el resultado.

“(Nos quedamos) con una sensación amarga. Estuvimos apurados al momento de finalizar la jugada y medir el pase final en la altura, que es totalmente diferente, pero creo que se hizo el partido que se trabajó y planificó. Tapamos los espacios y generamos situaciones de gol, pero no estuvimos finos”, afirmó el delantero de Sporting Cristal.

El único gol del partido lo marcó el mediocampista de Sport Huancayo Jimmy Pérez con un potente remate de fuera del área que venció la resistencia del portero Renato Solís a los 39 minutos.

Sporting Cristal enfrentará a Melgar el próximo domingo 13 de febrero en el estadio Alberto Gallardo de Lima por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Por su parte, Sport Huancayo se mide ante Atlético Grau en calidad de visitante en el estadio Municipal de Bernal por la jornada 2 del campeonato peruano.

RESUMEN Y GOLES DEL SPORTING CRISTAL VS SPORT HUANCAYO

Sporting Cristal perdió 1-0 ante Sport Huancayo por la Liga 1

SEGUIR LEYENDO