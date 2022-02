Programación de partidos de hoy, sábado 05 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Sporting Cristal jugará hoy su primera fecha en el Torneo Local. (Foto: Liga1)

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Continúa la primera fecha de la Liga 1 con tres partidos que tendrán felices a sus hinchas. Sin duda, uno de los más esperados es el encuentro entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo.

Liga 1 – Perú

1:15 p.m. Municipal vs. Ayacucho FC – Gol Perú

3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Sport Huancayo – Gol Perú

7:00 p.m. Melgar vs. Carlos A. Manucci – Gol Perú

En Europa, habrá encuentros en LaLiga de España, la Bundesliga en Alemania, la Ligue 1 de Francia, la Premier League de Inglaterra, la Liga de Portugal, Eredivise y la Serie A de Italia. Además, sigue la cuarta ronda de la Football Association Cup o FA Cup de Inglaterra. También se jugará el partido por el tercer puesto de la Copa Africana de Naciones entre Burkina Faso vs. Camerún y empieza la segunda ronda del Mundial de Clubes con el encuentro entre Al-Ahly vs. Monterrey.

Los encuentros más esperados son: el Celta de Vigo de Renato Tapia contra Rayo Vallecano por LaLiga, Burnley vs. Watford en la Premier League, Inter de Milán vs. AC Milán en la Serie A, Bayern Munich vs. RB Leipzig en la Bundesliga, Manchester City vs. Fulham en la FA Cup, Saint-Étienne vs. Montpellier en la Ligue 1, Marítimo vs. Estoril Praia en la Liga de Portugal y PSV vs. AZ Alkmaar en Eridivise.

En Latinoamérica, el fútbol mexicano y uruguayo serán los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga MX e inicia el Campeonato Uruguayo. Los cotejos más esperados serán entre América vs. San Luis en la Liga MX y CA Fénix vs. Peñarol en el Campeonato Uruguayo, Por último, también habrá un Amistoso Internacional River Plate vs. Vélez Sarsfield.

FA Cup – Inglaterra

7:30 a.m. Chelsea vs. Plymouth – Star +, ESPN 2

10:00 a.m. Manchester City vs. Fulham – Star +, ESPN 2

3:00 p.m. Tottenham vs. Brighton – Star +

Campeonato Uruguayo

7:30 a.m. Montevideo City Torque vs. Cerro Largo – GolTV Play

3:00 p.m. CA Fénix vs. Peñarol - GolTV Play

5:30 p.m. Defensor Sporting vs. Liverpool FC - GolTV Play

Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. Mainz 02 vs. Hoffenheim – Star +

9:30 a.m. Augsburg vs. Unión Berlín – Star +, ESPN 2

9:30 a.m. Stuttgart vs. Frankfurt – Star +, ESPN

9:30 a.m. Colonia vs. Freiburg – Star +

9:30 a.m. Arminia Bielefeld vs. Borussia Mönchengladbach – Star +

12:30 p.m. Bayern Munich vs. RB Leipzig– Star +

LaLiga – España

8:00 a.m. Elche vs. Alavés – Star +, ESPN Extra

10:15 a.m. Malloca vs. Cádiz – DirecTV Sports en el 610 y 1610

12:30 p.m. Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano – Star+, ESPN 2

3:00 p.m. Osasuna vs. Sevilla – DirecTV Sports en el 610 y 1610

Liga de Portugal

10:30 a.m. Marítimo vs. Estoril Praia – Gol TV y Gol TV Play

Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. Saint-Etienne vs. Montpellier – Star +

3:00 p.m. AS Monaco vs. Lyon – Star +, ESPN

Mundial de Clubes

11:30 a.m. Al-Ahly vs. Moterrey – TNT Sports, FIFA TV

Eridivise – Países Bajos

2:00 p.m. PSV vs. AZ Alkmaar – Star +

Liga MX - México

6:00 p.m. Nexaca vs. Pachuca – Star +, ESPN, DirecTV Sports, TUDN

8:00 p.m. América vs. San Luis – DirecTV Sports, TUDN, Canal 5

10:06 p.m. Tijuana vs. Pumas UNAM – Fox Sports 2, Fanatiz

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2 Gol Perú, DirecTV Sports en el 610 y 1610, Fanatiz, TUDN, FIFA TV, TNT Sports, Gol TV y Gol TV Play.

