Isabel Acevedo se niega a hablar sobre su nueva relación amorosa: “Prefiero dejar eso en privado”

Isabel Acevedo hace unas semanas reveló que encontró el amor. Ella no tuvo problemas en publicar una imagen de la mano de su nuevo galán mientras paseaban por una de las playas de Tulum, en México. En aquel momento, la bailarina no ahondó en el tema y prefirió no dar a conocer el nombre su nuevo enamorado.

Sin embargo, en su vuelta a la televisión peruana, Magaly Medina dio a conocer el nombre de la nueva pareja de la ‘Chabelita’. Además, el programa de la ‘Urraca’ mostró unas imágenes en el que se la puede ver besando a Rodney Rodríguez.

En ese momento ella prefirió guardar silencio y no hablar nada al respecto, hasta que llegó al programa En Boca de Todos. Tula Rodríguez fue la primera en recibirla y preguntarle directamente sobre su nueva relación.

Lejos de responder cómo lo conoció, la bailarina prefirió guardar silencio y señalar que ella no se encontraba dispuesta a hablar sobre su romance, pues prefería mantenerlo en privado tras la mala experiencia que tuvo con Christian Domínguez.

“ Estoy feliz, estoy tranquila, eso es lo principal y creo que se nota. Nada, eso también quise transmitir en mis redes sociales a mucha gente que me sigue y me desea lo mejor ”, dijo en un primer momento.

Ante la insistencia de la conductora de televisión, Isabel Acevedo se puso fuerte y detalló que no comentaría más al respecto. “ Les digo la verdad, bajo la experiencia que he tenido, yo prefiero dejar eso en privado” , añadió.

Pese a que ‘Chabelita’ no quería hablar, Tula Rodríguez volvió a insistir y solo le pidió que le diga cómo es que lo llama cuando están solo, pero ella se volvió a negar. “Ya lo había dicho anteriormente, prefiero dejar las cosas en privado”, manifestó.

PUDO DICTAR CLASES EN ESTADOS UNIDOS

Isabel Acevedo se mostró bastante emocionada hace unas semanas al revelar en sus redes sociales que pudo dictar clases de baile en Estados Unidos, país al que llegó para pasar unos días de vacaciones.

“ Gracias a Salsa con candela por darme la oportunidad de compartir esta clase con mucho ritmo y sabor, fue una linda experiencia y agradezco a todos los que participaron. ¡Muy pronto muchas sorpresas más!”, escribió.

De otro lado, en una entrevista con El Popular, la popular ‘Chabelita’ señaló que ella se encuentra dispuesta a formar parte de cualquier programa de televisión, pero sin descuidar el salón de belleza que tiene.

“A la espera de propuestas, no me desespero, siempre me llaman para algo”, comentó. Recordemos que su última participación en televisión fue durante su participación en Reinas del Show, programa en el que logró coronarse campeona; sin embargo, durante algunos meses también formó parte de Esto es Guerra.

