Programación de partidos de hoy, viernes 04 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Después de reprogramaciones y esperas por fin los hinchas de la Liga 1 podrán volver a ver jugar a sus equipos esta temporada porque hoy arranca la primera fecha del Torneo Apertura con tres partidos. Sin duda, uno de los más esperados por los hinchas blanquiazules es el encuentro entre Alianza Lima vs. Atlético Grau.

Liga 1 – Perú

1:15 p.m. César Vallejo vs. Cienciano – Gol Perú

3:30 p.m. UTC vs. Sport Boys – Gol Perú

7:00 p.m. Alianza Lima vs. Atlético Grau – Gol Perú

En Europa, vuelven LaLiga de España, la Bundesliga en Alemania y la Ligue 1 de Francia con nuevas fechas para el gusto de sus hinchas. Además, empieza la cuarta ronda de la Football Association Cup o FA Cup de Inglaterra. Por hoy, cada liga y el campeonato inglés sólo tendrán un encuentro y el fin de semana habrá más para disfrutar. Hoy podremos seguir los duelos entre Getafe vs. Levante en LaLiga, Hertha Berlín vs. Bochum en la Bundesliga, Olympique de Marseille vs Angers en la Ligue 1 y Manchester United vs. Middlesbrough en la FA Cup.

En Latinoamérica, el fútbol mexicano y colombiano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga Expansión MX y la Liga BetPlay. La segunda división mexicana sólo tendrá el cotejo entre Leones Dorados vs. Mineros Zacatecas, mientras que en el campeonato colombiano el partido más esperado será entre Cortuluá vs. América de Cali.

Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. Hertha Berlín vs. Bochum – Star +, ESPN 2

Ligue 1 - Francia

3:00 p.m. Olympique de Marseille vs. Angers – Star +

LaLiga – España

3:00 p.m. Getafe vs. Levante – DirecTV Sports, DirecTV Sports app

FA Cup – Inglaterra

3:00 p.m. Manchester United vs. Middlesbrough – Star +, ESPN

Liga BetPlay – Colombia

4:00 p.m. Cortuluá vs. América de Cali

8:00 p.m. Once Caldas vs. Medellín

Liga Expansión MX - México

8:00 p.m. Leones Dorados vs. Zacatecas – TUDN

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, Gol Perú y TUDN.

