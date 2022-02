Estado de emergencia en Lima y Callao: decreto supremo se publicará este jueves, anunciaron ministros

Consejo de Ministros aprobó declarar en estado de emergencia Lima Metropolitana y Callao por 45 días. | Foto: Agencia Andina

Un día después de su nombramiento, este miércoles se reunió el Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. A las 8 p.m. inició una conferencia de prensa para informar a la ciudadanía sobre las últimas decisiones adoptadas en la sesión. El jefe del Gabinete Ministerial, Héctor Valer Pinto, fue el gran ausente, y en su lugar se presentaron José Gavidia, ministro de Defensa, Alfonso Chávarry, ministro del Interior, y Alejandro Salas, ministro de Cultura..

Gavidia excusó al premier, asegurando que se encontraba en una reunión viendo los temas del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. En seguida dio detalles del estado de emergencia en Lima y Callao, tema que impulsó el anterior ministro del Interior, Avelino Guillén.

“Dentro de los principales acuerdos que hemos tomado es la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao por 45 días y la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales para enfrentar el flagelo que tenemos actualmente de la delincuencia generalizada en todo el país”, aseveró.

En tal sentido, anunció que este jueves se publicará en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo que declara el estado de emergencia en Lima y Callao. “Se aprueban las reglas de enfrentamiento para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, se nos dará el marco legal para actuar en apoyo de nuestra Policía Nacional del Perú (PNP)”, dijo.

Aclaró que por ahora la declaratoria solo está dirigida a Lima y Callao, y seguirán evaluando si es necesario ampliarlo a nivel nacional.

Por su parte, el ministro del Interior señaló que la PNP es la autoridad principal que hará cumplir el estado de emergencia con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

“Velaremos por el orden interno, realizaremos los operativos, tenemos un plan estratégico para aplicarlo con la participación de las Fuerzas Armadas en Lima y Callao por un espacio de 45 días en la que se suspenden los derechos fundamentales de las personas.Estamos llanos a cumplir lo dispuesto en este decreto”, refirió.

¿QUÉ ES EL ESTADO DE EMERGENCIA?

El estado de emergencia es, en principio, un régimen de excepción. Este concepto hace referencia a aquellas “competencias de crisis” que la Constitución otorga al Estado con el carácter de extraordinarias, a efectos de que pueda afrontar hechos, sucesos o acontecimientos que, por su naturaleza, ponen en peligro el normal funcionamiento de los poderes públicos o amenazan la continuidad de las instituciones estatales y los principios básicos de convivencia dentro de una comunidad política.

“Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República”, se lee en la Constitución.

DERECHOS QUE SE SUSPENDEN EN ESTADO DE EMERGENCIA

Derecho a la libertad: los sujetos de derechos pueden realizar cualquier clase de actividad, lo cual involucra el ejercicio de los otros derechos fundamentales distintos a la libertad, mientras no vulneren con ella las normas que conforman el orden público, las buenas costumbres y las que tengan carácter imperativo.

Inviolabilidad de domicilio: Los sujetos derechos pueden impedir que cualquier otra persona ingrese a su domicilio para efectuar investigaciones, registros u otros motivos en caso no lo autoricen o cuando los terceros no cuenten con un mandato judicial. No lo podrán impedir, sin embargo, en caso de flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración.

Libertad de reunión: Los sujetos de derechos pueden agruparse, congregarse o reunirse, sin aviso previo, tanto en lugares privados como abiertos al público siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. Por el contrario, las reuniones en plazas o vías públicas requieren de aviso anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o sanidad pública.

Libertad de tránsito: Los sujetos de derechos, en principio, pueden desplazarse libremente, dentro del territorio nacional en el que tienen su domicilio y también fuera de este, lo que involucra poder elegir dónde vivir. Salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

