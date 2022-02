Carabayllo: ciudadano fue víctima del robo de 6 mil dólares en la puerta de su casa

Ciudadano es víctima de asalto en Carabayllo. Los delincuentes se robaron 6 mil dólares y huyeron rápido al estar cerca de una comisaría. Captura de imagen: América Noticias.

Los árboles del jirón Flor De Liz, en Carabayllo no permitieron ver a detalle el rostros de unos delincuentes que se acercaron lentamente a un hombre que tenía dinero en sus bolsillos. Los sujetos bajan y actúan rápido para robarle a su víctima 6 mil dólares. Sin embargo, de acuerdo con las imágenes, ellos se van de forma rápida ante un temor e incluso uno de ellos no logró subir al auto y salió corriendo.

De acuerdo con América Noticias, sucede que la zona del robo ocurrió a dos cuadras la comisaría Santa Isabel del distrito de Carabayllo. “Un carro se frenó rápido y tres hombres bajan. Dije ‘acá ya perdí' y me habían señalado con una pistola. Caballero nomás me quede detenido y ellos me exigían la plata” , contó la víctima.

Vecinos de la zona indican que la presencia de la comisaría ya no es suficiente porque los delincuentes siguen con sus robos. Además, sospechan que sean los mismos que continúan con sus actos de delincuencia a los ciudadanos de la zona.

“El domingo pasado, por ejemplo, hubo un robo a una señora acá a la vuelta del lugar y creo que lograron atrapar al ladrón, uno se escapó. Lo que estoy viendo es que ya no tienen escrúpulos, ya no les interesa que la comisaría se encuentre cerca”, contó un vecino.

“Dos vecinos más han sido asaltado pero cómo no tenemos el número de placa no sabemos con seguridad si es el mismo. Pero el vehículo igual, negro y polarizado ”, contó otra vecina a América Noticias.

VICENTE TIBURCIO ES EL NUEVO COMANDANTE GENERAL DE LA PNP

El Gobierno oficializó el pase del General Vicente Tiburcio como el flamante comandante general de la Policía Nacional del Perú en reemplazo del general Javier Santos Gallardo Mendoza, quien estuvo a cargo de la institución desde noviembre del 2021.

A través de una Resolución Suprema 019-2022-IN, publicada hoy en el diario El Peruano, se dio a conocer que el efectivo PNP acompañará al ministro Alfonso Chávarry en el trabajo de orden y control interno.

La norma está suscrita por el presidente Pedro Castillo y el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, quedando conforme con la nueva designación.

Cabe señalar que Tiburcio Orbezo es uno de los 86 integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que participó en la operación Victoria que logró la captura del terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

