Carlos Jaico: “Pedro Castillo no quiere dar entrevistas luego del desastre con CNN”

Carlos Jaico, ex Secretario del Despacho Presidencial, habló para radio Exitosa, un día después de renunciar a su cargo. En conversación con Nicolás Lúcar, el ex mano derecha de Pedro Castillo, afirmó que el presidente no está presto a otorgar más entrevistas a los medios de comunicación, tras los diálogos controversiales que tuvo con Fernando del Rincón, periodista de CNN en Español.

Durante su presentación con Nicolás Lúcar, en ‘Hablemos Claro’, el ex funcionario, aseguró que no fue su idea que Castillo Terrones conversara con ese medio. Por el contrario, fueron sus asesores quienes le pidieron y calificaron sarcásticamente de “genios”, la participación del mandatario con el mexicano Del Rincón.

“El presidente no quiere darle entrevistas a nadie luego del desastre con CNN”, manifestó.

A criterio de Jaico, Pedro Castillo no estaba listo ni preparado para dialogar con un periodista que lo iba a llamar a la confrontación como lo es Fernando del Rincón. Indicó que, si se le hubieran consultado previamente hubiera ayudado y brindado indicaciones al jefe de Estado.

“Esa entrevista no la programé yo, precisamente es este grupito de genios (se refiere a los asesores) que la prepararon. A mí, en mi condición de secretario general, me llamaron al final para permitir los accesos a Palacio”, aseveró.

“Yo hubiese dicho que no, porque el presidente no está preparado para este tipo de entrevistas”, agregó.

Ante esto, Jaico Carranza no dudó en responsabilizar directamente a los asesores presidenciales por “la debacle” del presidente. Por eso afirmó que al interior de Palacio de Gobierno no existe una agenda clara y se hacen las cosas “sin pensar y sin ningún tipo de reflexión”.

SALIDA DE MAR PERUANO A BOLIVIA

Nicolás Lúcar, le consultó a Carlos Jaico sobre las declaraciones de Pedro Castillo por la soberanía del mar peruano, el cual el presidente dejó abierta la posibilidad de que podían cederle una parte a Bolivia.

El ex secretario de despacho presidencial, aseguró que el jefe de Estado no se expresó de la manera adecuada, es por ello que sus declaraciones trajeron consigo una serie de controversias.

Jaico dejó en claro y enfatizó que el Gobierno no tiene previsto otorgar soberanía nacional, sino la construcción de una vía férrea desde Bolivia hasta Ilo (Moquegua) para que el país vecino pueda exportar e importar.

“El tema de Bolivia era un tema que ya habíamos visto en el Gabinete Binacional con Bolivia. Se trataba de una vía férrea hasta Ilo que permita que ese país saque sus productos, y eso para el Perú es una renta eterna, eso queríamos hacer”, dijo.

Sobre cómo funcionaban o trabajaban los asesores de Pedro Castillo, Jaico sorprendió al expresar que “un sistema así solo puede darle rienda suelta a la corrupción”.

“Se fue Pacheco, pero el sistema seguía funcionando de manera caótica y, según mi experiencia, un sistema así solo puede darle rienda suelta a la corrupción. [Los asesores] preferían manejar las cosas de manera paralela. Se generó una suerte de gabinete en la oscuridad”, aseveró.

“Yo le dije al presidente varias veces que su entorno no era el más positivo para su gestión y que lo estaba llevando a caer en error tras error”, agregó.

Otro punto que Jaico no quiso pasar por alto, es que aclaró que no podía reunirse con el presidente Castillo sin que estuvieran presentes sus asesores.

“Convoqué a profesionales de alto nivel, pero ese grupo los bloqueó. No podía convocar a nadie porque le sacaban que era de determinado partido. Era tanta la desconfianza que yo decía: ‘¿Cómo puede funcionar este gobierno si el presidente no habla con la presidenta del Consejo de Ministros?’”.

