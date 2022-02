Perú vs. Ecuador: Moisés Caicedo advirtió del peligro de la ‘bicolor’ pero esperan cerrar el pase al Mundial en Lima

Moisés Caicedo disputa sus primeras Eliminatorias con Ecuador.

El Estadio Nacional será el escenario que albergará el encuentro entre las selecciones de Perú y Ecuador válido por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Será un encuentro muy disputado que determinaría el futuro de los dos equipos de cara al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Moisés Caicedo espera cerrar el pase este martes 01 de febrero, aunque tomando en cuenta el poderío colectivo de la ‘bicolor’.

“Estamos muy motivados y entrenando muy fuerte para hacerlo mejor que contra Brasil. Sabemos que ellos (Perú) esperan al contragolpe y vamos a estar muy enfocados atrás, desde nuestra defensa hasta nuestros delanteros, todos presionando porque cuando Perú ataca es un rival peligroso ”, señaló el volante de la ‘Tri’ en una entrevista realizada para el medio ‘El Canal del Fútbol’.

Del mismo modo, se refirió a la ansiedad que implica un partido a estas alturas del proceso clasificatorio, donde el tema psicológico influirá en gran medida, incluso por encima del aspecto técnico o táctico. Las diferencias son muy cortas entre casi todas las selecciones, por lo que un descuido puede ser perjudicial para cualquiera. “Hay un poco de ansiedad porque queremos enfrentar ese partido y dar lo mejor de nosotros para traernos los tres puntos y poder estar disfrutando de nuestra clasificación ”, afirmó.

El volante de la 'Tri' advirtió de la dureza de Perú, pero son conscientes de su estrategia para ganar el partido en Lima. | Video: 'El Canal del Fútbol'

El equipo ecuatoriano ha realizado una gran Eliminatoria. Y es que en lo que se ha disputado hasta la fecha, han jugado 15 partidos, de los cuales ganaron en 7 partidos, perdieron en 5 ocasiones y sacaron 3 empates. Estos números les ha permitido estar muy cerca de sellar su pase al Mundial. De hecho, un triunfo en Lima les da el boleto automáticamente. Aunque primero deberán ganar a un Perú que viene de ganar 3 partidos de forma consecutiva (3 a 0 contra Bolivia en La Paz, 2 a 1 ante Venezuela en Caracas y 1 a 0 contra Colombia en Barranquilla), por lo que sin duda hará que sea un duelo electrizante.

Asimismo, Caicedo hizo un breve análisis del elenco ‘norteño’, el cual mezcla juventud con experiencia. “Tenemos un gran equipo para pelear con quien sea. Muy joven. A veces no es mucho la experiencia sino también la calidad y la actitud. Y aquí tenemos todo ”, sostuvo el mediocampista.

PRESENCIA FÍSICA DE CAICEDO

De hecho, el mismo jugador de 20 años es uno de los fijos para Gustavo Alfaro en el once titular, destacando principalmente por su presencia física y despliegue en el campo, además de su buen pase. “Siempre estoy con los fisios para que me hagan masajes porque necesito estar bien con mis piernas. Descanso bien, como bien, me hidrato bien. Entonces eso me ayuda mucho para rendir bien en el campo de juego ”, mencionó al respecto.

Uno de los que ha ayudado para que el jugador ecuatoriano pueda desenvolverse a ese nivel pese a su juventud es el mismo Alfaro, a quien elogió por su manejo con el equipo. “El DT es una muy buena persona, fuera de la cancha es como un amigo más de nosotros. Nos da libertad de hacer las cosas en el campo, y cuando uno la tiene, lo hace mejor. Si me pide algo es porque puedo hacerlo. Me siento bien con Gruezo, porque siempre me cubre las espaldas cuando ataco; con (Jhegson) Méndez lo mismo”, declaró.

La selección de Ecuador buscará volver a un Mundial tras Brasil 2014. | Foto: EFE

MOMENTO ACTUAL DE CAICEDO

Moisés Caicedo es un volante que se formó en las divisiones menores de Independiente del Valle, aunque desde el 2020 se desempeña en el fútbol inglés de la mano del Brighton de la Premier League. De hecho, regreso a esta institución tras una breve cesión al Beerschot de Bélgica, en donde jugó 14 partidos, en los que anotó 2 goles y brindó 1 asistencia.

SEGUIR LEYENDO