Mirtha Vásquez reveló que no sabía que Castillo daría entrevista a CNN: “Hubiese podido ayudarlo”

Mirtha Vásquez y Pedro Castillo | Foto: Agencia Andina.

Mirtha Vásquez Chuquilín, quien renunció este lunes a la presidencia del consejo de ministros (PCM), contó detalles de su relación intermitente con el presidente Pedro Castillo y reveló que no tenía conocimiento de que el mandatario iba a otorgar entrevistas a medios de comunicación y menos de la que ofreció a la cadena internacional CNN en español, el domingo 23 de enero, la cual fue transmitida el 24 y 25 de ese mes y fue muy criticada por las polémicas respuestas del jefe de Estado.

Vásquez Chuquilín señaló además que fueron los asesores del presidente quienes planificaron las entrevistas del mandatario y que no lo comunicaron con la PCM, la cual pudo haber brindado información a Castillo para estar mejor preparado a la hora de responder al periodista Fernando del Rincón.

“Yo no me había enterado. ¿Cómo es posible que se planifique desde sus asesores, porque ellos planificaron las tres entrevistas seguidas, y yo no lo supe hasta el mismo día en que se dieron esas entrevistas? Yo estaba muy sorprendida, porque creo que sí se hubiese podido trabajar mejor esas entrevistas”, comentó el lunes por la noche en declaraciones a RPP.

Manifestó que los diferentes ministerios pudieron haberle brindado información de cada sector para que pudieras responder de forma más solvente a las preguntas que se le pudieran hacer.

“Yo me vi muy sorprendida cuando me enteré que, no solamente esa entrevista (con CNN) se iba a dar ese día, sino que esta ya se había producido”, indicó.

Reveló que aquel día el presidente Castillo fue a verla a su despacho y ella le dijo que recién se enteraba que ese día tendría una entrevista y que incluso le preparó un dossier con datos del gobierno para el encuentro con el periodista. Sin embargo, el mandatario le comentó que esa cita ya se había producido.

Vásquez señaló que le expresó su disconformidad al presidente porque temas tan importantes como la entrevista a CNN no habían sido comunicados.

“Cuando me entero, esa entrevista ya se había producido. Yo le he expresado al presidente esa molestia porque cosas así de importantes, como la entrevista, son un ejercicio de transparencia, por eso todos debemos colaborar para que el relacionamiento con los periodistas sea lo más cuidadoso posible”, contó.

“Yo siempre le he animado a que pueda salir a comunicar y tener otro tipo de relacionamiento con el periodismo, pero creo que no se puede hacer de manera irresponsable. Yo le dije que sí estaba muy sorprendida por esta decisión y que no lo habíamos sabido a tiempo, sino lo hubiésemos podido ayudar un poco”, agregó.

CASTILLO SE ARREPIENTE DE ENTREVISTA

Este lunes, también se conoció de una nueva entrevista que Pedro Castillo ofreció al medio ‘La Noticia’ en la cual manifestó que se arrepiente de sus expresiones en la entrevista a la cadena internacional y le pidió perdón al pueblo peruano, precisamente, por expresar que está dispuesto a “consultar al pueblo” si el Perú le otorga una salida al mar a Bolivia.

“Me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo. Quiero nuevamente decirle que nada haré en mi gobierno sin consultar al pueblo”, sostuvo el mandatario.

En la entrevista a ‘La Noticia’, Castillo además recalcó que “el concepto de conceder mar a Bolivia es el mismo que tuvieron los expresidentes Fujimori y García, con la condición de que podríamos ampliar las zonas de Boliviamar con la ventaja de desarrollar un polo de crecimiento económico y turístico con inversiones de ese hermano país. Paralelamente, nos interesa su gas barato, que serviría para la zona sur de Perú, con precios más ventajosos para nuestro pueblo”.

