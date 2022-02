Alianza Lima: Cristian Benavente estaría cerca de ser nuevo fichaje para la Liga 1 y Copa Libertadores 2022

Cristian Benavente tiene un valor de mercado de 1 millón de euros, según Transfermarkt.

Alianza Lima salió campeón el 2021 pero este año apunta a ser más ambicioso y lugar todo lo que tenga en el frente. Y es que buscará conseguir el bicampeonato de la Liga 1 y tratar de pasar la fase de grupos en la Copa Libertadores. De ahí es que haya armado un plantel con grandes nombres para que el nivel sea el más alto posible. En ese sentido, con el mercado de fichajes aún abierto, estarían muy cerca de contratar al que sería el ‘jale’ del año: Cristian Benavente.

Esta noticia fue dada a conocer por diversos periodistas del medio local. Uno de ellos fue Carlos Benavente de Radio Ovación, quien en su cuenta de Twitter en horas de la noche del último lunes 31 de enero indicó que el ‘Chaval’ llegaría en los próximos días al Perú para sellar su firma y unirse al elenco ‘blanquiazul’. “ Cristian Benavente ya tiene todo acordado con la gente de Alianza Lima para la temporada 2022. ‘Chaval’ arribará en los próximos días para ponerse a punto y ser parte del equipo que dirige C. Bustos para la Copa y Liga1. Buenas noches con todos”, se lee en la publicación.

Publicación de periodista Carlos Benavente sobre llegada de Cristian Benavente a Alianza Lima.

Sin embargo, no fue la única persona que corroboró esta ‘bomba’, ya que el periodista del diario Líbero, José Varela, también se manifestó y señaló que ambas partes (jugador y club) llegaron a un acuerdo económico y que estarían cerrando los pormenores del contrato. “Cristian Benavente será futbolista del club Alianza Lima. La sensación de que venía a Perú para unirse al campeón ya la teníamos y siempre desde la base de la información. El jugador y el club ya llegaron a un acuerdo económico. Se cierran algunos detalles y firma contrato ”, reza el ‘tuit’ del comunicador.

Publicación de periodista José Varela sobre llegada de Cristian Benavente a Alianza Lima.

Esta posible llegada de Benavente al fútbol peruano ha estado sonando estos últimos meses, aunque en las últimas horas se ha acrecentado de forma considerable. Y es que si bien se manejó que desde el principio el jugador tenía la intención de continuar su carrera en Europa, al parecer el hecho de que quiera tomar un nuevo impulse podría haber inclinado la balanza para que llegue al Perú. Incluso se comentó que su decisión estaría entre el equipo ‘íntimo’ y uno proveniente de Turquía, pero además se suma el factor de querer volver a la selección peruana y, con continuidad, lo podría lograr.

LARGO TIEMPO SIN JUGAR

Recordemos que Cristian no juega desde hace casi un año. Sí, el tiempo de para del jugador nacido en Madrid, España, es bastante prolongado. De hecho, su último encuentro oficial fue el 26 de febrero cuando se desempeñaba en el Sporting Charleroi de Bélgica. En este club estuvo a préstamo por el Pyramids FC de Egipto hasta mediados del 2021. No obstante, no pudo alargar su estancia en Europa y tuvo que volver a la entidad africana, con la cual llegó a rescindir su contrato luego de que no fuera tomado en cuenta para la vigente temporada.

TRAYECTORIA

Sin duda que esta noticia es más que sorpresiva, ya que nos referimos a un jugador que desde que integró las divisiones menores del Real Madrid, se avizoraba un enorme porvenir. Sin embargo, en su paso por el MK Dons de Inglaterra, el Sporting Charleroi de Bélgica, el Nantes de Francia, el Royal Antwerp belga y el Pyramids FC de Egipto no llegó a destacar. Solo en el Charleroi pudo realizar buenos partidos en su primera etapa, en la que llegó a jugar 106 partidos en donde marcó 29 goles y brindó 8 asistencias.

SELECCIÓN PERUANA

Con la ‘bicolor’ tampoco ha llegado a afianzarse. Ricardo Gareca lo usó en varios partidos de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y en algunos amistosos, pero no llegó a consolidarse ni a competir con Christian Cueva por ese puesto de mediapunta en el que ambos se desempeñan. Jugó 19 partidos en total en donde anotó 2 goles y brindó 1 asistencia.

Cristian Benavente con la selección peruana en un amistoso ante Costa Rica. | Foto: EFE

