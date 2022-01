Grupo 5 cuenta detalles del show por 50 mil soles en cumpleaños de la hija de Bruno Pacheco

Tras conocerse que la hija del investigado por corrupción Bruno Pacheco realizó su fiesta de cumpleaños, desembolsando más de 100 mil soles, el ex secretario de Pedro Castillo vuelve a estar en el ojo de la tormenta.

Según el informe periodístico de Cuarto Poder, la orquesta encargada de poner a bailar a todos los invitados fue el Grupo 5, agrupación liderada por la familia Yaipén.

Ante esto, Jimmy Yaipén, manager de la orquesta, confirmó a Cuarto Poder que el contrato y el pago de los honorarios se realizó a través de Cristian Robles Ríos, reconocido promotor de eventos.

DETALLES DE LA CELEBRACIÓN DE LA HIJA DE BRUNO PACHECO

Según manifestó Jimmy Yaipén al dominical, el show comenzó pasada las 8 de la noche y contó con la participación de 22 miembros de la orquesta entre sonidistas, ayudantes y los cantantes. Además explicó que por las dos horas de contrato, ellos tocaron un promedio de 15 canciones.

Cabe mencionar que solo la presentación de la orquesta costó 50 000 soles, a ello hay que sumarle los gastos del traslado del equipo por las 22 personas, que sería 12 000 soles, mientras que los equipos de audio habrían costado otros 22 000 soles adicionales, según especificaciones del Grupo 5.

Julio Uribe, coordinador del Grupo 5, sostuvo que Cristian Robles Ríos, quien los contrató, coordinaba con una misteriosa mujer que parece en los videos. “Karen creo que se llamaba. El que tenía toda la interacción con la señora era Cristian Robles”, agregó.

¿KARELIM LÓPEZ DETRÁS DE LA CELEBRACIÓN DE LA HIJA DE BRUNO PACHECO?

El reportaje de Cuarto Poder muestra detalles de que Karelim López sería la persona responsable de la organización de esta celebración. Recordemos que la empresaria, es investigada por sus nexos con Bruno Pacheco y la irregular licitación para la construcción de un puente en la zona selva del país.

Adicional a ello, se cuestiona las diversas reuniones que se han sostenido dentro de Palacio de Gobierno, su favoritismo con Petroperú, así como los millonarios contratos con el Estado.

Recordemos que ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Pacheco señaló que los 20 mil dólares hallados por el Ministerio Público en el baño de su ex despacho fueron donación de sus hermanos, producto la venta de un terreno, para que pueda pagar una defensa legal por el caso de las presuntas presiones que habría ejercido en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

“No es que yo haya cambiado mi versión. Es la versión que yo he dado desde un inicio. Yo dije que era producto de mis ahorros. Además, solo era una exhibición, no era una declaración”, dijo.

“Es parte de los ahorros de mi familia. Si tú vendes un terreno y te corresponde ese dinero y no te lo gastas, ¿no es tu ahorro? Es mi dinero que estaba ahorrado”, argumentó.

Sobre el presunto desbalance patrimonial que evidenciaría el ex secretario general del Despacho Presidencial con ingresos en su cuenta bancaria suman S/ 95 193, sin considerar los US$ 20 000 hallados en el interior en los servicios higiénicos de su despacho, Bruno Pacheco aseguró que no existe tal desbalance.

Aseguró que tenía 75 mil soles producto de los pagos que recibió como secretario general de Palacio y que además ya contaba con un dinero ahorrado antes de asumir el cargo.

En una ocasión, Bruno Pacheco sostuvo que sobre Karelim López que “Es una persona que conozco de años anteriores y apareció en Palacio a saludar y plantear un programa de proyección social. Como toda persona se le recibe. La gente tocaba la puerta y se le recibe. Y se le dijo que prepare su proyecto”, declaró.

