Una abuela empleó curiosa maniobra para evitar que estafadores le roben 8 mil dólares tras llamada telefónica

Abuela no se dejó engañar por estafadores en Estados Unidos. Los llamó creyendo que daría el dinero pero ya había avisado a la policía. Foto: captura de imagen.

La abuela sabe, y reconoce con claridad cuando la están engañando. Tal es el caso de la señora Jean, quien con 73 años no fue un blanco fácil de los delincuentes. Sucedió en Estados Unidos, precisamente en Nueva York. Ella recibió una llamada telefónica en donde la indicaban que su nieto estaba detenido por haber conducido en estado de ebriedad. Cualquiera se pondría tenso si le piden pagar una reparación civil de 8 mil dólares. Pero, ¿qué hizo Jean?

Sucede que ella armó un plan junto a la policía de la zona para proceder con la detención. Un hecho que las cámaras de seguridad del lugar mostraron, al punto que el video se volvió viral. El contenido está subido desde el pasado 24 de enero del 2022, en la cuenta oficial de Facebook de Nassau County Police Department.

LOS HECHOS

Primero, dos hombres la llamaron a su teléfono, uno dijo ser fiador y otro un abogado. Como se mencionó, la estafa era que el nieto estaba detenido en la cárcel y exigían los 8 mil dólares para liberarlo. “Sabía que él era un verdadero estafador. Solo sabía que no me iba a estafar. Empieza a llamarme ‘abuela’ y luego digo, no tengo un nieto que conduzca, así que sabía que era una estafa ”, comentó la mujer de Seaford en entrevista para CBS2.

Entonces, ¿cómo hizo para capturarlos?. Resulta que a Jean se le ocurrió citarlos a su domicilio para hacer la entrega de dinero. El plan comenzó, así que llamó a la policía para pedir auxilio ante la llegada de los estafadores.

Ella preparó un sobre lleno de toallas de papel, el objetivo era buscar mostrar que parecieran 8 mil dólares. Las cámaras de seguridad de la casa de Jean reflejaron cómo los hombres tocan el timbre. Ella abre y entregó el dinero. Fue ahí cuando de pronto aparecieron la patrulla policial para proceder con la detención.

La astuta técnica de una abuela para evitar que unos estafadores le roben 8 mil dólares tras llamada telefónica. Video: Facebook/Nassau County Police Department.

“LA ESTAFA DE LOS ABUELOS”

Si bien es cierto, ella pudo colgar en la llamada y seguir con su vida, decidió darles este ‘regalo’ a los estafadores para que tengan quizá una mejor creatividad a la hora de mentirle a sus víctimas.

Al punto que existe un término como “estafa de los abuelos”, un delito que afecta a las personas de la tercera edad. De acuerdo con El Diario de Nueva York, los que comparten este grupo son contactados durante la noche por sujetos que se hacen pasar por abogados, médicos o policías con el discurso de que su ser querido está en peligro, arrestado o en emergencias por un accidente. El objetivo es sacar dinero bajo el engaño.

Una historia en donde estos estafadores no olvidarán ya que el sentido común prevaleció sobre los métodos de engaño, aunque esta modalidad de estafa es recurrente en el país norteamericano.

