Entradas Perú vs. Ecuador: ¿Cuál es el código FPF Play que te piden para comprar?

Perú vs Ecuador se enfrentarán con el 50% de aforo en el Estadio Nacional. Foto: Andina

Perú vs Ecuador se enfrentan este martes 1 de febrero a las 9:00 p.m. (hora local) en el Estadio Nacional por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. Hoy comienza la venta de entradas para este trascendental partido después que la bicolor ganara a Colombia de visita después de 24 años y se colocara en el cuarto puesto con 20 puntos en la tabla de posiciones, zona de clasificación directa para Qatar.

Los hinchas están esperando para adquirir sus entradas para asistir al partido que será con 50% de aforo por la disposiciones del Gobierno por la pandemia de la COVID-19.

La preventa de suscriptores FPF Play es desde las 8:00 a.m. hasta las 11:59 a.m.; el canje de abonados desde las 08:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. del domingo 31 de enero y a partir del mediodía de este sábado 29 de enero (12:00 p.m.) se iniciara la venta regular para todos los aficionados de la ‘Blanquirroja’.

Muchos hinchas de la selección peruana se han preguntado cuál es el código de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para comprar las entradas para el Perú vs Ecuador, sin embargo, esto era un sorteo de la misma federación para los suscriptores de FPF Play.

“¡Ya conocemos a los ganadores! Como uno de los beneficios de ser suscriptor FPF Play, sorteamos 500 cupos para la preventa de entradas al Perú vs Ecuador”, escribió la FPF en su cuenta de Twitter.

Si quieres saber si eres uno de los ganadores de los 500 cupos para la preventa de entradas al Perú vs Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022, ingresa AQUÍ.

La FPF indicó que los ganadores de este sorteo deben estar atentos a su correo registrado en FPF Play para que se contacten con ellos.

CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS PARA EL PERÚ VS ECUADOR

Las entradas para el Perú vs Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022 se pueden adquirir de forma online en la web de Joinnus. Puedes ingresar a este sitio web desde AQUÍ.

Los pagos para las entradas del Perú vs Ecuador puedes hacerlo con tarjeta de débito o crédito, Visa, Mastercard, Diners o mediante el método de JoinnusPay.

Las entradas son transferibles, pero una vez que se hace ese proceso y son emitidas no se puede deshacer. Los datos de los asistentes no se pueden cambiar porque es un proceso definitivo.

50% DE AFORO EN EL NACIONAL

Perú vs Ecuador se jugará con el aforo de 50% del público en el Estadio Nacional, según disposiciones del Gobierno por la pandemia del coronavirus. Es decir, a las tribunas del coloso de José Díaz podrán entrar unos 20,000 espectadores, ya que la capacidad máxima se acerca a 50,000.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) había adelantando que el partido frente a Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022 se jugaría con público, pero también hay algunos requisitos que se deben cumplir para entrar al recinto deportivo:

-Solo ingresarán al Estadio Nacional las personas que cuenten con vacunación completa contra la COVID-19, más la de refuerzo.

-Llevar la entrada impresa para el Perú vs Ecuador.

-Mostrar tu DNI (Documento Nacional de Identidad) original.

-Constancia digital de vacunación completa más dosis de refuerzo.

-Es obligatoria llevar dos mascarillas (una de ellas debe ser Kn95).

-Solo ingresan para el Perú vs Ecuador mayores de edad (18 años a más).

PRECIOS DE LAS TRIBUNAS

PARTIDOS RESTANTES DE PERÚ EN LAS ELIMINATORIAS

Fecha 16: Perú vs Ecuador (Lima | 1 de febrero)

Fecha 17: Uruguay vs Perú (Montevideo | 23 marzo)

Fecha 18: Perú vs Paraguay (Lima | 28 marzo)

