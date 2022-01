Estado de emergencia en Lima y Callao: restricciones y horarios de hoy, viernes 28 de enero de 2022

Consejo de Ministros aprobó declarar en estado de emergencia Lima Metropolitana y Callao por 45 días. | Foto: Agencia Andina

Hoy, viernes 28 de enero, debe entrar en vigencia el estado de emergencia en Lima y Callao con el que se busca combatir el incremento de asaltos, robos y asesinatos por encargo. La medida inicia al día siguiente de su publicación en El Peruano e implica que la Policía Nacional tendrá el control interno de la seguridad con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Además, durante este periodo de excepción contemplado en la Constitución, y que en principio durará 45 días , se suspenden algunos derechos que puedes conocer a continuación.

DERECHOS QUE SE SUSPENDEN

Derecho a la libertad: los sujetos de derechos pueden realizar cualquier clase de actividad, lo cual involucra el ejercicio de los otros derechos fundamentales distintos a la libertad, mientras no vulneren con ella las normas que conforman el orden público, las buenas costumbres y las que tengan carácter imperativo.

Inviolabilidad de domicilio: Los sujetos derechos pueden impedir que cualquier otra persona ingrese a su domicilio para efectuar investigaciones, registros u otros motivos en caso no lo autoricen o cuando los terceros no cuenten con un mandato judicial. No lo podrán impedir, sin embargo, en caso de flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración.

Libertad de reunión: Los sujetos de derechos pueden agruparse, congregarse o reunirse, sin aviso previo, tanto en lugares privados como abiertos al público siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. Por el contrario, las reuniones en plazas o vías públicas requieren de aviso anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o sanidad pública.

Libertad de tránsito: Los sujetos de derechos, en principio, pueden desplazarse libremente, dentro del territorio nacional en el que tienen su domicilio y también fuera de este, lo que involucra poder elegir dónde vivir. Salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

¿QUÉ MEDIDAS PUEDE TOMAR LA PNP EN ESTADO DE EMERGENCIA?

Según lo que indica la Constitución, la Policía podrá ingresar a la vivienda en caso de fiestas, reuniones, aglomeraciones sin necesidad de tener una orden judicial.

Asimismo, queda prohibido la realización de manifestaciones, huelgas, etc. Este tipo de aglomeraciones no se podrá realizar y en caso omiso a eso, podrás ser detenido de inmediato.

Si algún efectivo policial detiene tu vehículo y pide tus documentos, deberás entregárselo y si en caso pide llevarte a la comisaría, también estás en el deber de obedecer las órdenes del agente.

DESCARTAN ABUSOS

El jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior (Mininter), Dimitri Senmache, señaló el jueves que las operaciones policiales que se realicen durante el estado de emergencia en Lima y Callao, serán en puntos específicos, donde la Policía tenga información de que se está cometiendo un delito.

“En principio vamos a llevar a cabo operativos casi quirúrgico (…) En todo momento la dirección de estos operativos va a estar en manos de la Policía Nacional, el orden interno no va hacer cedido a ninguna institución, siempre va a estar en manos de la Policía para evitar que pueda haber cualquier tipo de abusos. Además, está siendo dirigido no en general en todo Lima, (…) sabemos nosotros dónde vamos a empezar a atacar de manera quirúrgica, ciertas zonas, ciertos puntos”, dijo a RPP.

FUERZAS ARMADAS APOYARÁN A LA POLICÍA

Además, Senmache confirmó que las Fuerzas Armadas (el Ejército, Marina y Fuerza Aérea) apoyarán a la Policía Nacional del Perú (PNP) en los operativos que esta dirija contra las organizaciones criminales, durante el estado de emergencia.

“Por supuesto, van a participar las tres Fuerzas Armadas. Estamos utilizando a las Fuerzas Armadas para ciertos temas, no le vamos a dar la capacidad que tiene la Policía de hacer los operativos, pero para la contención necesitaremos apoyo de las Fuerzas Armadas en la forma que la PNP lo indique”, dijo.

