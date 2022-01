Programación de partidos de hoy, jueves 27 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

03-09-2021 Jugadores de la selección argentina de fútbol en su partido ante Venezuela de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 SUDAMÉRICA DEPORTES VENEZUELA SELECCIÓN ARGENTINA

Hoy es un día con algunos partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Vuelven los partidos por Eliminatorias Qatar 2022 con encuentros en Asia, Concacaf. Entre los partidos más esperados están el de Paraguay vs. Uruguay y Chile vs. Argentina en el cuadro Sudamericano, ya que entre esas selecciones, menos la de Argentina que ya se encuentra clasificada, también se encuentran peleando el cupo del repechaje por lo que son nuestra competencia directa. Otro duelo que llama la atención es el de Costa Rica vs. Panamá en Concacaf, ya que ambos se encuentran en zona de repechaje.

Por otro lado, la Liga Portugal sólo tendrá un partido hoy entre Estoril vs. Arouca. En Latinoamérica, aparte de los ansiados partidos por Eliminatorias, el fútbol mexicano, y el brasileño son los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga Expansión MX, además de los encuentros en el Campeonato Paulista.

El campeonato mexicano sólo tendrá un encuentro entre Atlante vs. Deportivo Tapatío. Mientras que en el torneo brasilero el encuentro más esperado será entre Gurani vs. Sao Paulo por el Campeonato Paulista.

Eliminatorias Qatar 2022 - Asia

4:10 a.m. Australia vs. Vietnam – Star +

5:00 p.m. Japón vs. China – Star +

7:00 a.m. Líbano vs. Corea del Sur – Star +

9:30 a.m. Irán vs. Irak – Star +

10:00 a.m. Emiratos Árabes vs. Siria – Star +

12:15 p.m. Arabia Saudí vs. Omán – Star +

Liga Portugal

3:00 p.m. Estoril vs. Arouca - GolTV

Eliminatorias Qatar 2022 – Sudamérica

4:00 p.m. Ecuador vs. Brasil – Movistar Deportes canales 3 y 703, TyC Sports, Estadio TNT Sports, El Canal de Fútbol, Globo, SportTV, Caracol TV

6:00 p.m. Paraguay vs. Uruguay – Movistar Plus canals 3 y 703, Estadio TNT Sports, Tigo Sports, DeporTV, VTV, Caracol TV

7:15 p.m. Chile vs. Argentina – Movistar Deportes canales 3 y 703, TyC Sports, Estadio TNT Sports, Chilevisión, TV Pública

Campeonato Paulista – Brasil

6:00 p.m. Mirassol vs. RB Gragantino – Fanatiz

7:30 p.m. Gurani vs. Sao Paulo - Fanatiz

Eliminatorias Qatar 2022 – Concacaf

7:00 p.m. Estados Unidos vs. El Salvador – Star +, TUDN, Canal 4 TCS

7:00 p.m. Jamaica vs. México – Star +, ESPN 3, Canal 5

8:05 p.m. Honduras vs. Canadá – Star +, Telemundo Deportes

9:05 p.m. Costa Rica vs. Panamá – Star +, ESPN 2, Universo

Liga Expansión MX - México

10:00 p.m. Atlante vs. Deportivo Tapatío – TUDN

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 2, ESPN 3, Estadio TNT Sports, TUDN, Fanatiz, VTV, GolTV, Universo, Telemundo Deportes, Canal 5, Canal 4 TCS, TyC Sports, Caracol TV, Chilevisión, TV Pública, Movistar Deportes en los canales 3 y 703, Movistar Plus en los canales 6 y 706, Globo, SporTV y DeporTV.

