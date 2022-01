Federico Alonso sobre la próxima temporada con Universitario: "El grupo está fuerte y sabe lo que quiere" | Foto: Universitario de Deportes

Este 2022 será el tercer año que el defensa uruguayo, Federico Alonso, de 30 años jugará en Universitario de Deportes, y desde su posición seguirá aportando la experiencia en esa parte de la cancha, que es vital para sostener resultados de cara a la Liga 1 y la competencia internacional como es la Copa Libertadores.

Sí hablamos de su juego, podemos decir que Federico Alonso conoce su trabajo al 100 por ciento, puesto que, siempre para atento a los cierres con los rivales porque lo encuentran bien posicionado en la línea defensiva. Además, tiene buen juego aéreo y anotó unos cuantos goles cuando se sumó al ataque. Incluso es aguerrido para anticiparse y no sé complica si tiene que jugar simple. Sumado a esas virtudes, cuenta con voz de mando y es técnico con la pelota en los pies.

Aunque este 2022, tendrá como una revancha jugar la Copa Libertadores y verter todas esas cualidades en ese exigente torneo siendo un caudillo, ya que el año anterior las cosas no fueron favorables para el elenco merengue.

No obstante, Federico Alonso hace una pausa a pocos minutos de jugar un amistoso ante Inter Miami y conversa a solas con INFOBAE PERÚ.

Un año más en Universitario de Deportes, ¿Cómo van los trabajos de cara al debut en la Liga 1 y jugar una fase previa de Copa Libertadores?

El grupo está fuerte y sabe lo que quiere. Entonces, estamos ahora saliendo de la pretemporada y listos para comenzar bien el campeonato, más allá que tenemos dos amistosos el día de mañana (hoy) y la ‘Noche Crema’, ya nos encontramos puliendo nuestras armas para llegar de la mejor manera al partido ante Cantolao. El grupo está muy unido y fuerte. Además, todavía seguimos planteando lo que veníamos trabajando con el profesor Gregorio Pérez y nosotros estamos mentalizados en el campeonato local, donde tenemos que sumar de a tres para arrancar bien. Sin embargo, sabemos que tenemos un rival difícil como Cantolao y por eso hay que seguir preparándose para conseguir los tres puntos.

Al ser extranjero siempre se te va a exigir y más en una posición como zaguero, ¿tú cómo manejas esa presión?

La presión me agarra en un buen momento, con mucha madurez, así que hay que estar tranquilos para seguir respondiendo de la mejor manera como lo hemos hecho hasta el momento. Eso hará que nosotros sigamos creando esa confianza de atrás hacia adelante para que podamos ser sólidos en la defensa y crecer como persona y jugador. Tenemos que transmitirle seguridad al grupo, que es lo más importante, confianza y después seguir creciendo en el tema futbolístico para siempre estar a la altura.

Cuando dices estar a la altura, ¿te refieres a que Universitario está obligado a salir campeón?

Sin duda. Ni bien te decía, el campeonato local es lo más importante, a pesar que tenemos la pre- Libertadores y tenemos que ir pasando de fase, pero nosotros vamos a estar apuntando al campeonato local y tratando de seguir sumando puntos. Lo primordial en este momento es la Liga 1.

¿Cómo tomaron el cambio de fixture tras lo sucedido con Cusco FC?

Nosotros estamos preparados para lo que sea ¿no? Por eso, trabajamos y entrenamos en el día a día. Si bien cambió el rival, pero nuestra mentalidad y forma de jugar va a ser el mismo. Es un juego que nos sentimos identificados y cómodos. Hay que apuntar a la confianza, tranquilidad y seguridad que se sienta cómodo a la vez cada jugador dentro del campo de juego.

¿Cómo han vivido ustedes la salud del profesor Gregorio Pérez?

El grupo siempre estuvo pendiente de la salud de Gregorio desde el primer día que ingresó al hospital, estuvimos constantemente informándonos, preguntando como iba el tema de la salud junto con el profesor Daniel y el ayudante técnico Edgardo. Constantemente el plantel estaba preguntando para ver como seguía y tratando de hacerle llegar de la mejor manera fuerzas y ánimos y pueda salir de ese difícil momento. Sin embargo, confiábamos que se iba a recuperar porque es un hombre fuerte. Así que seguimos trabajando como profesionales que somos y Daniel junto a Edgardo son los que están dando la cara siendo muy profesionales. Entonces, nosotros tenemos que seguir al igual que ellos, sin dejar de lado que estábamos preocupados por la salud de Gregorio.

¿Cómo toman las disposiciones de jugar con público y que el torneo sea descentralizado?

Sin duda que reencontrarse con la gente va a ser algo muy bueno y magnifico poder ver nuevamente al hincha, después de tanto tiempo, ya que estábamos alejados. Para nosotros es muy importante que ellos estén en el estadio, puesto que, con su empuje en momentos complicados, el hincha alienta y eso nos da seguridad y tranquilidad.

¿Qué sensaciones existen dé enfrentar a un equipo cómo Inter Miami?

Son experiencias que se van sumando, ni bien te decía, que me agarra en un momento muy maduro y físicamente muy bien. Está bueno para medirse y ver para que estamos. De esto se sacará conclusiones, después del partido. Nosotros venimos con mucho entusiasmo y ganas de poder dejar a Universitario en lo más alto, en esta clase de partidos, que son lindos de jugarlo y son momentos donde el jugador debe responder por la U.

¿Con qué te quedas de esta experiencia que tienes en la U?

Su gente siempre que vamos a todos lados acompaña y eso es impresionante. Ni bien estamos acá en el hotel de Estados Unidos y hubo un banderazo. Esas cosas que te deja que a donde vayas siempre hay un hincha de la U, ya que se reúnen para hacerte llegar su cariño y afecto por el club. Por eso, hay que responderle a ese sacrificio de acercarse al hotel, en este caso aquí en Miami, quien sabe de donde vienen esos hinchas y hacen un esfuerzo por estar en la concentración. Nosotros la única forma que podemos responderle es dentro de la cancha.

¿Algún delantero que te haya sido difícil marcar en la Liga 1?

No he encontrado un delantero que digamos se me haga el más difícil, sino que a veces por circunstancias y momentos del partido, uno dentro de la cancha lo que hace es estudiar a los rivales para contrarrestar sus ataques, y no se fija en un solo delantero. Hay distintas maneras de cerrar a un delantero, ya que algunos no los puedes hacer girar y tienes que achicarle los espacios. Tratamos de contrarrestar los ataques para ser más sólidos dentro de la cancha.

Pero, ¿si revisas tus estadísticas que haces en un partido?

Sí, soy muy autocrítico al terminar un partido. Soy el primero en hacerme responsable de algún error. Me tomo mi tiempo para ver y analizar lo que pude hacer en algunas situaciones de juego, pero si soy muy autocrítico y trato de ir a más para mejorar.

¿Qué retos tienes en este 2022 tanto en lo personal como grupal?

Para este 2022 sin duda es campeonar acá en la Liga 1 y después avanzar lo que más se pueda en la Copa Libertadores. Queremos ingresar a la fase de grupo en la Libertadores, pero eso se irá viendo a medida que vamos enfrentando los partidos en ese torneo. Lo primordial como te decía es el partido de la Liga 1 contra Cantolao, así que vamos a planificar bien para poder quedarnos con los tres puntos y empezar acentuarnos bien en la tabla y estar arriba en la tabla para conseguir el objetivo a fin de año.

