Florcita Polo Díaz revela que se comunica con Néstor Villanueva solo para hablar de sus hijos

Florcita Polo Díaz estuvo como invitada la mañana de este 24 de enero en el programa Mujeres al Mando, para participar de la secuencia “El túnel del tiempo” en donde se mostró algunas fotografías de su juventud. Asimismo, fue consultada sobre su reciente separación con Néstor Villanueva.

Como se ha visto la última semana, ambos han estado visitando diferentes programas para brindar sus declaraciones sobre el fin de su matrimonio. Esto se dio luego de que el cantante dijera en televisión nacional que estaba soltero.

“Creo que ya está todo dicho en mi comunicado. Yo le deseo lo mejor, es el papá de mis hijos. Estamos en una etapa de padres y seguir saliendo adelante por ellos. Lo mejor en su carrera profesional y también en su vida personal... Nos llevamos bien y eso es lo importante”, comenzó diciendo la empresaria.

Recordemos que el pasado 18 de enero, la hija de Augusto Polo Campos publicó en sus redes sociales un extenso comunicado en el que afirmaba que tras 12 años de relación, decidió ponerle punto final a su romance con Néstor Villanueva.

Entre las preguntas que tuvo que responder la hija de Susy Díaz, Giovanna Valcárcel le preguntó sobre su actual comunicación con el padre de sus hijos. “Flor, ¿se hablan ustedes?”, consultó la conductora y a lo que rápidamente la empresaria no dudó en contestar.

“Claro, estamos en una etapa de padres como dije la otra vez. Nos hablamos, nos comunicamos para ver como están mis hijos. Estamos ahora en una etapa de padres y preocupados por la tranquilidad de ellos y su educación”, dijo un poco nerviosa.

“Fueron etapas muy bonitas y maravillosas por algo decidí darle dos hijos hermosos, pero a veces no todo es color de rosas. Cuando las cosas no van bien, es mejor dar un paso al costado por el bien de nuestros hijos y su tranquilidad. Lo que queremos es que nuestros hijos estén felices y nos vean bien“, agregó.

¿POR QUÉ TERMINÓ EL MATRIMONIO ENTRE FLORCITA Y NÉSTOR?

Las razones del fin de su matrimonio las dio Florcita Polo Díaz el pasado 19 de enero cuando se presentó en En boca de todos. La empresaria reveló que la falta de atención y cariño fueron uno de los factores que determinaron su separación.

“¿La falta de atención y cariño de Néstor Villanueva fue uno de los factores para que esta relación se acabara definitivamente?”, preguntó el conductor y a lo que Flor Polo afirmó con un “Sí”.

“Sí había mucha falta de atención y por eso preferí darnos un tiempo para ver lo que pasaba. Había amor pero también mucha falta de atención (...) se enfrió la relación por la falta de afecto”, contestó.

Por otro lado, también confesó que si le había afectado que el padre de sus hijos se declarara soltero tan rápido. “¿Te afectó que Néstor Villanueva anuncie por los cuatro vientos que está soltero?”, preguntó el conductor.

“Por supuesto que sí. Si ustedes han visto mis declaraciones dije que de mi vida privada no pienso hablar, lo iba a mantener al margen y pensé que él iba a hacer lo mismo pero luego salió diciendo una cosa que nomás me quedó reafirmarlo”, respondió la empresaria.

“Cada uno nos dimos un tiempo para ver lo que pasaba, yo no dije nada ni declaré nada de mi relación pero él fue el que habló (...) Lo que me molestó fue que como yo había dicho que no podíamos hablar de nuestra vida privada, que él siga hablando porque a nadie le interesa lo que vamos a hacer o no”, agregó.

