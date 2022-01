Flor Polo Díaz llora al hablar de Susy Díaz tras separarse de Néstor Villanueva: “Las cosas que estoy pasando son difíciles”

Flor Polo Díaz no pudo contener las lágrimas al resaltar el apoyo que recibe de su madre tras el fin de su matrimonio. (Foto: Captura TV)

¡No pudo contenerse! Florcita Polo Díaz estuvo presente en la edición del programa Mujeres al Mando de este 24 de enero para participar de la secuencia “El túnel del tiempo” y no pudo evitar derramar algunas lágrimas al hablar de los difíciles momentos que vive tras el fin de su matrimonio con Néstor Villanueva.

Todo comenzó cuando mostraron en la pantalla una fotografía de cuando era una niña junto a su padre Augusto Polo Campos y a su madre Susy Díaz. La empresaria resaltó el amor que sintió por su papá cuando estaba vivo.

“Ellos estuvieron juntos, y por Dios o por cosas que pasan en la vida, no pude tener a los papás juntos pero sé que muchas personas pasan por eso. Gracias a Dios le di todo el amor y cariño a mi papá hasta el último día de su vida y ahora estoy con mi mamita”, comenzó diciendo Florcita entre lágrimas.

Recordemos que el autor de “Y se llama Perú” y “Contigo Perú” falleció el pasado 17 de enero del 2018 en la clínica Good Hope debido a complicaciones con la diabetes que padecía.

“No me afectó mucho (su separación) pero ya luego me di cuenta de las cosas. Lo bueno es que ellos se daban unos días para que yo esté con cada uno. Siempre los veía y en fechas especiales estaban juntos“, agregó.

Por otro lado, Sergio “el Checho” Ibarra, quien estaba como conductor del magazine recalcó la buena relación que tuvo Flor Polo con sus padres y le consultó: “¿Qué rescatas de Susy y tu papa?, ¿Qué te ha quedado de ellos?”.

Con una voz entre cortada, Florcita Polo no dudó en responder. “Mi mamá es una madre muy ejemplar. Siempre está conmigo, apoyándome, sacándome una sonrisa porque ahora las cosas que estoy pasando no son fáciles, son difíciles. Mi mamá está ahí motivándome y diciéndome que debemos seguir trabajando y que soy una guerrera”.

Asimismo, dijo que por parte de su padre rescata “lo fuerte y valiente” que es ahora, lo cual le ayuda a sobrepasar las situaciones que está atravesando en su vida amorosa.

Florcita Polo entre lágrimas tras separación: "Las cosas que estoy pasando son difíciles". (Foto: Mujeres al Mando/ Latina)

NÉSTOR VILLANUEVA NO DESCARTA RECONCILIACIÓN CON FLORCITA POLO

Néstor Villanueva se presentó en el programa En Boca de Todos para hablar una vez más sobre su sonada ruptura amorosa con Flor Polo. El cumbiambero admitió que todavía seguía enamorado de la hija de Susy Díaz, por lo que iba a luchar para mantener a su familia unida.

“Se lo he dicho de nuevo y en televisión nacional, yo sigo amando a Flor, el amor no se va de la noche a la mañana por más peleas o discusiones que puedo haber en una pareja, uno de la noche a la mañana no puede dejar de querer y menos amar”, precisó.

De otro lado, Néstor Villanueva recordó que no es la primera vez que su matrimonio con Flor Polo atraviesa una crisis, pues hace algunos años estuvieron a punto de divorciarse al acusarse mutuamente de infidelidad.

“Yo lo digo y lo repito aquí en televisión nacional, yo voy a luchar, voy a hacer todo lo posible para mantener a mi familia unida, si más adelante ya no da, al menos ya hice todo lo posible, porque siempre voy a pensar primero en la familia”, señaló.

Néstor Villanueva aseguró que luchará por mantener a su familia unida tras dar a conocer que se separó de Flor Polo.

