Programación de partidos de hoy, domingo 23 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El Chelsea buscará acercarse al Manchester City en la punta de la Premier League. | Foto: Michael Zemanek

Como todos los domingos, el fútbol siempre toma relevancia a nivel mundial. De hecho, las principales ligas europeas se encuentran a poco más de la mitad de su desarrollo, por lo que los partidos se vuelven cada vez más intensos. En ese sentido, en la presente nota resaltaremos algunos duelos que resultan ser los más atractivos.

En la Premier League de Inglaterra, sin duda que el partido entre el Chelsea y el Tottenham será el que marque la pauta. El equipo dirigido por Antonio Conte viene de ganar sus últimos dos partidos ligueros y se ubica en la sexta posición con 36 puntos. Muy cerca de los primeros cuatro y con chances de clasificar a la próxima Champions League. Por su parte, los ‘blues’ tienen 44 puntos y apenas han conseguido 1 empate y 3 derrotas en sus últimos duelos, por lo que la urgencia de ganar al Tottenham es vital para no perder de vista al líder Manchester City, que suma 57 puntos.

De otro lado, en España, el Real Madrid tratará de ganar al Elche en condición de local con la consigna de alejarse del segundo lugar que lo ocupa el Sevilla con 46 puntos, 3 menos que los ‘merengues’. Justamente, los ‘sevillanos’ vienen de empatar con el Celta de Vigo de Renato Tapia por 2 a 2 y complica sus opciones de luchar por el título.

Otro partidazo que se verá en la jornada internacional será el que dispute el AC Milan con la Juventus por la Serie A de Italia. Los ‘rossoneros’ tienen 48 puntos y se ubican detrás del líder Inter que suma 53 unidades, por lo que tienen la necesidad de ganar a los ‘bianconeros’ para acortar esa distancia.

Finalmente, el único peruano que verá acción este día sería Raziel García, quien fue incluido en la lista de convocados del Deportes Tolima, que enfrentará al DIM por la primera fecha de la liga colombiana. Se espera que pueda tener participación y llegue con ritmo de cara a los partidos de la selección peruana por las Eliminatorias ante Colombia y Ecuador.

A continuación, te presentamos todos los partidos a seguir:

LaLiga de España

8:00 a.m. Granada vs. Osasuna - DirecTV Sports

10:15 p.m. Real Madrid vs. Elche - DirecTV Sports

12:30 p.m. Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao - DirecTV Sports

12:30 p.m. Real Sociedad vs. Getafe - DirecTV Sports

3:00 p.m. Deportivo Alavés vs. Barcelona - Star+, ESPN 3





Premier League de Inglaterra

9:00 a.m. Arsenal vs. Burnley - Star+

9:00 a.m. Leicester City vs. Brighton - Star+

9:00 a.m. Crystal Palace vs. Liverpool - Star+, ESPN

11:30 a.m. Chelsea vs. Tottenham - Star+, ESPN





Serie A de Italia

6:30 a.m. Cagliari vs. Fiorentina - Star+, ESPN

9:00 a.m. Napoli vs. Salernitana - Star+

9:00 a.m. Torino vs. Sassuolo - Star+

9:00 a.m. Spezia Calcio vs. Sampdoria - Star+

12:00 m. Empoli vs. AS Roma - Star+

2:45 p.m. AC Milan vs. Juventus - Star+, ESPN 2





Bundesliga de Alemania

7:00 am. Metz vs. Nice - Star+

11:05 a.m. Montpellier vs. AS Mónaco - Star+

2:45 p.m. PSG vs. Stade de Reims - Star+, TV5 Monde, ESPN





Copa Africana de Naciones

11:00 a.m. Burkina Faso vs. Gabón - Star+

2:00 p.m. Nigeria vs. Túnez - Star+





Liga MX

1:00 p.m. Pumas UNAM vs. Tigres UANL – Izzy, TUDN





Liga Colombiana

4:05 p.m. DIM vs. Deportes Tolima - RCN Nueva Tele





Copa de Campeones - Ecuador

7:00 p.m. LDU Quito vs. Independiente del Valle - Gol TV, Star+

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, DirecTV Sports en los canales 610 y 1610. Además, en GolTV, TUDN e Izzy para México.

