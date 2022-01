SMP: delincuentes trepan al segundo piso de una vivienda para robar bicicleta y balón de gas

Delincuentes treparon el segundo piso de una vivienda para robarse una bicicleta. Vecinos denuncian faltan de vigilancia en esta zona de San Martín de Porres. Video: América Noticias.

Ni en los pisos más de altos de las viviendas se pueden sentir seguros. Eso es lo que ocurrió en el distrito de San Martín de Porres, donde unos delincuentes treparon hasta el segundo piso de una casa desde una pared para robar una bicicleta y un balón de gas. Vecinos comentaron a América Noticias que no era la primera que ocurrió este acto delincuencial por el lugar.

“El día de ayer han entrado a robar tres sujetos a mi casa. Se han subido por la parte de la pared y se llevó la bicicleta de mi hijo y un balón de gas. Pero no es la primera vez, es la segunda vez que me sucede a mí”, contó la madre del dueño de la bicicleta robada. Ella comentó que tras mucho esfuerzo logró adquirir este medio de transporte.

“Esa bicicleta robada me ha dado mucha pena porque ese era el transporte de mi nieto, que se iba a trabajar. Me dio una pena, hasta he llorado y mi nieto se ha quedado con pena”, contó la abuela del afecto. “Yo tengo miedo porque una puede estar sola, pueden entrar alguien a la casa y me pueden hacer daño por robar. Uno puede gritar y por eso te pueden matar”, agregó.

A pesar de que los vecinos se organizan para combatir la delincuencia, no es suficiente ante el aumento de inseguridad. “En una oportunidad me sorprendieron en la noche. Prácticamente uno camina alerta, con temor, casi escondido en su casa”, contó un vecino.

“Hemos puesto rejas, hay cámaras de seguridad, e incluso personal privado. Pero aún así la delincuencia sigue penetrando la urbanización. Ya no sabemos que hacer y necesitamos respaldo del Gobierno junto al Estado” , declaró otro vecino de la zona para América Noticias.

OTRO CASO DELINCUENCIAL EN EL MISMO DISTRITO

No es la primera vez que se conoce un caso en donde los hampones en San Martín de Porres trepan a las viviendas para cometer los robos. Dos delincuentes se treparon por el techo de otra casa, alumbraron con unas linternas el camino para entrar a cometer el robo. Esto sucedió en la calle 2 de la urbanización Las Margaritas.

“Los dos malhechores se tiran, bajan agachados con linternas y es por aquí en donde ingresar para la parte del segundo piso en donde ingresan a las habitaciones (...) bajaron los delincuentes, rompieron las manijas. Se llevaron aproximante seis relojes de marca de mi hermana, billeteras, ropas, las zapatillas, la laptop”, declaró la agraviada Cecilia Vilca a América Noticias.

Además, no solo fueron por una habitación, sino las demás que se encontraban en la vivienda, en donde rompieron el ropero y se llevaron más de 120 mil soles según cuenta Vilca al medio. Incluso dejaron desordenadas las habitaciones con ropa y muebles tirados en el suelo. De acuerdo con las cámaras de seguridad difundidas por el matinal, los hampones se percataron de que un auto se estaba estacionando, por lo que buscaron huir desde el techo para pasar desapercibidos.

“Salimos a una reunión a las dos de la tarde, y hemos regresado aproximadamente a las diez de la noche y es ahí cuando nos damos con la sorpresa que todo el segundo piso lo han rebuscado y se han llevado todas las cosas de valor”, contó Vilca a América Noticias. Añadió que vive más de 20 años en el lugar y es la primera vez que ha sufrido un robo. No obstante, contó que sus vecinos han puesto cámaras de seguridad debido a que en las madrugadas “están palanqueando todas las casas”.

Sujetos efectuaron el robo de múltiples objetos de valor en una vivienda. Video: América Noticias.

