Programación de partidos de hoy, sábado 22 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy es un día cargado de partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hoy continúa la fecha 22 de LaLiga y el duelo más esperado del día es el de Atlético de Madrid vs. Valencia. Sin embargo, hoy también se enfrentará el Celta de Vigo de Renato Tapia contra Sevilla. Mientras que los celtas necesitan sumar para subir del puesto número 12, los sevillanos se ubican en el segundo puesto, sólo cuatro puntos por debajo del Real Madrid.

Además, hay encuentros en la Seria A, la Bundesliga, la Premier League, la Liga de Portugal, la Ligue 1 y Eredivise de Países Bajos. Entre los encuentros más esperados en las diferentes ligas están el de Machester United vs. West Ham por la Premier League, Inter de Milán vs. Venezia en la Serie A, Bayer Leverkusen vs. Augsburg se enfrentarán en la Bundesliga, Lens vs. Olympique de Marsella en la Ligue 1, Sporting de Lisboa vs. SC Braga se encuentran en la Liga de Portugal y para terminar, AZ Alkmaar vs. SC Cambuur se batirán a duelo por la Eridivise.

En Latinoamérica el fútbol mexicano, colombiano y argentino son los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga MX, además de los encuentros en la Liga BetPlay y en el Torneo de Verano. En el torneo mexicano el encuentro más esperado será entre América FC vs. Atlas. Mientras que en el campeonato colombiano y argentino los encuentros más esperados son entre Cortuluá vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay y el de Talleres vs. San Lorenzo por el Torneo de Verano.

Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. Everton vs. Aston Villa – Star +, ESPN

10:00 a.m. Manchester United vs. West Ham – Star +

10:00 a.m. Leeds UTD vs. Newcastle – Star +, ESPN

10:00 a.m. Brentford vs. Wolverhampton – Star +

LaLiga - España

8:00 a.m. Levante vs. Cádiz – Star +, ESPN Extra

10:15 a.m. Villareal vs. Mallorca – Star +, ESPN Extra

12:30 p.m. Sevilla FC vs. Celta de Vigo – DirecTV Sports 610 y 1610

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Valencia – Star +, ESPN

