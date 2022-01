PeruRail ofreció ayuda a las autoridades tras el desborde del río Alccamayu en Machu Picchu

La empresa PeruRail, operadora de la ruta sur y sur oriente del país informó que suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso debido al aluvión registrado en Machu Picchu por el desborde de los ríos Vilcanota y Alccamayu, que cubrió de piedras y lodo las calles del pueblo.

Ya anteriormente habían indicado que no se habían registrado heridos entre los pasajeros y trabajadores a raíz de este suceso mencionando que los pasajeros del tren N° 50 que salió a las 5:35 a.m. desde Machu Picchu llegaron sin inconvenientes a la estación de Ollantaytambo, en tanto la tripulación de los trenes N° 71 (5:05 a.m.) y N° 81 (6:10 a.m.) que estaban en circulación desde Ollantaytambo estaban retornando a esta estación, a fin de garantizar su seguridad.

PeruRail notificó que procedería al cambio y reubicación de los pasajeros afectados por este aluvión y que ofrecería todas las facilidades para quienes quieran cambiar la fecha de su viaje de acuerdo a la disponibilidad de los servicios. La compañía también expuso que las modificaciones para las agencias de viaje se realizan a través del departamento de reservas.

En otra misiva, la empresa de trenes anunció que se están realizando varias acciones como el traslado de personal y maquinaria para empezar con las labores de los sectores afectados, así que puso a disposición de las autoridades de Machu Picchu y Cusco su flota para brindar una pronta atención a la población en el marco de esta emergencia.

COMUNICADO DE PERURAIL

Hasta el momento, a solicitud y con la autorización del concesionario PeruRail está movilizando Trenes de trabajo para el traslado de personal y la maquinaria necesaria para ejecutar las labores requeridas y atender al sector afectado por el deslizamiento. Igualmente, en horas de la tarde, se procederá también al transporte de maquinaria asignada por las autoridades locales y regionales.

De igual modo, se ha transportado a personal de la empresa Electro Sur Este, encargado de verificar y rehabilitar el servicio eléctrico en el distrito de Machupicchu, que se ha visto afectado a raíz del deslizamiento.

En coordinación con las autoridades locales y con autorización del concesionario, PeruRail ha programado 2 frecuencias de trenes de evacuación para esta tarde, con el objetivo de facilitar el desplazamiento gratuito de los pobladores de comunidades, cusqueños, turistas nacionales e internacionales de Machupicchu hacia la estación de Ollantaytambo.

En ese sentido, a las 14:46 horas se ha movilizado el primer tren de evacuación con seis coches de pasajeros desde Ollantaytambo hasta el Km. 110, donde todos los pasajeros podrán embarcarse; mientras que el segundo tren partió de Ollantaytambo a las 15:20 horas con seis coches para una nueva evacuación en el mismo punto.

El movimiento de estos trenes se brindará de forma excepcional, debido a que es necesaria la evacuación de personas que se encuentran en Machupicchu; toda vez, que aún no es posible la circulación de trenes por esta ruta.

Asimismo, estamos transportando desde Ollantaytambo a personal del SERNANP Machupicchu que apoyará en los trabajos de recuperación de la zona afectada.

Igualmente, brindaremos apoyo con una bodega de carga a la Municipalidad provincial de Urubamba y la empresa TRAMUSA para el traslado de alimentos, paquetes de agua, herramientas, entre otros.

De esta forma PeruRail expresa que continuará brindando todo el apoyo requerido por la comunidad y autoridades de Machupicchu para la movilización de personas y/o materiales requeridos para la atención de esta emergencia.

