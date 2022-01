Ricardo Gareca sobre el regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima: “Nos interesa que juegue. Es positivo”

Ricardo Gareca sobre el regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima (Foto: Reuters)

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, fue consultado sobre el posible regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima. El DT dio una conferencia de prensa en la que anunció la convocatoria para las Eliminatorias Qatar 2022.

El estratega argentino fue consultado sobre el futuro del delantero de 38 años y su vuelta al fútbol peruana. El DT respondió de manera extensa sobre la situación, las exigencias, necesidades y la eventual convocatoria de Guerrero.

En primera instancia, Ricardo Gareca explicó la diferencia entre la carrera de un futbolista que se está iniciando y el crecimiento que significa para la selección peruana tomando con referencia los 38 años de Paolo Guerrero.

“Paolo Guerrero tiene una edad, y siempre lo hemos hablado, que para nosotros la edad de un joven no es lo mismo la edad de una persona que ya está en la etapa final de su carrera. Es totalmente diferente porque uno tiene aspiraciones. Para un joven tiene exigencias importantes, que demanda la selección y que le demanda al joven. El joven tiene que soportar toda clase de adversidades. Tiene que soportar un idioma diferente, compañeros diferentes, climas diferentes y comidas diferentes. El alejamiento de la familia y los amigos. Todo eso lo lleva a superar todos esos obstáculos para triunfar. Lo vemos como una exigencia cada vez que sale el joven afuera, porque eso también potencia a la selección”, dijo Ricardo Gareca.

Además, el estratega de la selección peruana dio a conocer su pensamiento sobre la capacidad de un futbolista para mantenerse en competencia en el exterior y que las chances de una convocatoria se reducen en tanto, un jugador joven regresa al fútbol local en el corto tiempo.

“En la medida que nosotros podamos contar con esa clase de jugadores, son los que necesitamos en la selección. En la medida que el jugador a la primera vuelve al fútbol local, las opciones de estar en la selección son más difíciles. Con el tiempo puede ser, no hay ningún problema, y con otras oportunidades puede ser que vuelva”, apuntó.

Por último, y en contexto, se pronunció sobre Paolo Guerrero y su carrera consolidada en referencia a su posible regreso a Alianza Lima.

“En el caso de un hombre con la trayectoria de Paolo Guerrero, si vuelve (al Perú) lo único que nos interesa a nosotros es que juegue, que esté en ritmo y contento, porque ya demostró todo lo que tenía que demostrar. Su permanente competitividad que tiene, que no la pierda. Estando en el medio local o en cualquier otro medio, lo vemos como algo importante, lo vemos como algo positivo ”, agregó.

Paolo Guerrero se expresó con relación a un eventual fichaje con Alianza Lima para la temporada 2022. El delantero fue enfático en resaltar que no existen negociaciones y que su prioridad es recuperar su estado físico.

“(…) Se habló mucho de Alianza Lima en estos días. A mí me encantaría regresar a Alianza, pero nadie se ha comunicado conmigo. Justo ayer me hicieron una pregunta sobre un acercamiento con Alianza, pero no he tenido un acercamiento porque nadie se ha acercado a mí a hablarme. Obvio, siempre lo he dicho. ¿Por qué no lo voy a evaluar? Siempre analizo propuestas y voy a evaluarlas, más aún si es el equipo de mis amores Alianza Lima. No puedo definir nada mientras no pueda jugar. ¿Para qué voy a hablar? ¿Voy a cerrar un contrato para estar en fisioterapia? No. Yo me mantengo entrenando, pero nadie se ha acercado. Esa es la verdad. Nadie se acercó a decirme algo sobre Alianza Lima”, dijo el pasado jueves 20 de enero al ser consultado sobre Alianza Lima.

