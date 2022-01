Programación de partidos de hoy, viernes 21 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Boca Juniors vs Colo Colo se enfretaron por el Torneo de Verano 2022 (Foto: @BocaJrsOficial)

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hoy empieza la fecha 22 de LaLiga con el duelo entre Espanyol vs. Real Betis. Además, hay encuentros en la Seria A, la Bundesliga, la Premier League, la Liga de Portugal y la Ligue 1. Hoy habrá sólo un duelo en cada liga y durante el fin de semana se jugarán los demás partidos de las jornadas que inician este viernes. La Serie A nos recibe con el encuentro entre Hellas Verona vs. Bologna, Frankfurt vs. Arminia Bielefeld se enfrentarán en la Bundesliga, Lyon vs. Saint-Étienne en la Ligue 1, Arouca vs. Benfica se encuentran en la Liga de Portugal y para terminar, Watford vs. Norwich se batirán a duelo por la Premier League.

En Latinoamérica el fútbol mexicano, colombiano y argentino son los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga MX, además de los encuentros en la Liga BetPlay y en el Torneo de Verano. En los torneo mexicanos sólo habrá un encuentro: Mazatlán FC vs. Toluca. Mientras que en el campeonato colombiano y argentino los encuentros más esperados son entre Pasto vs. Millonarios por la Liga BetPlay y el de Boca Juniors vs. U. de Chile por el Torneo de Verano.

Liga de Portugal

2:00 p.m. Arouca vs. Benfica – GolTV

Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. Franfurt vs. Arminia Bielefeld – Star +

Serie A - Italia

2:45 p.m. Hellas Verona vs. Bologna – Star +

LaLiga - España

3:00 p.m. Espanyol vs. Real Betis – Star +, ESPN

Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. Watford vs. Norwich – Star +, ESPN 2

Ligue 1 - Francia

3:00 p.m. Lyon vs. Saint-Étienne – Star +

Liga BetPlay – Colombia

6:00 p.m. Santa Fe vs. La Equiedad – Win Sports

8:05 p.m. Pasto vs. Millonarios – Win Sports

Torneo de Verano - Argentina

7:00 p.m. Boca Juniors vs. U. de Chile – Star +

Liga MX - México

10:00 p.m. Mazatlán FC vs. Toluca – Star +, ESPN, Azteca 7

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, GolTV, Win Sports y Azteca 7.

