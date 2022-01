Luis Advíncula miró el partido de Perú y los llenó de elogios: “Mucho ‘chocolate’”, “¡Qué abusivo Yotún!” y más

Luis Advíncula miró el partido de Perú y los llenó de elogios (Foto: Instagram)

La selección peruana ganó 3-0 a Jamaica en partido amistoso internacional el pasado jueves 20 de enero y el lateral Luis Advíncula siguió el encuentro.

Luis Advíncula publicó en su cuenta de Instagram diferentes fotos y videos en las que se aprecia que está mirando el partido desde su computadora personal. El futbolista peruano estaba en la concentración de Boca Juniors que juega hoy ante la Universidad de Chile por el Torneo de Verano 2022.

Conforme se dio el desarrollo del partido, Luis Advíncula opinó positivamente en unos casos y con un tono divertido sobre el desempeño de los jugadores de la selección peruana.

En una primera imagen se refirió al primer gol de Perú ante Jamaica. El atacante Luis Iberico abrió el marcador en el inicio del segundo tiempo luego de ejecutar con éxito una jugada con pelota parada: centro de Yoshimar Yotún, pivoteo de Alex Valera y definición de cabeza del atacante de Melgar: “Que bien juega Jairo Concha. Mucho ‘chocolate’ papi. Buen gol ‘pie grande’ te felicito Luis Iberico”, citó el jugador de Boca Juniors.

En el segundo gol de Perú, Luis Advíncula fue más jovial en su apreciación y luego que Alex Valera robó el balón en una mala salida de Jamaica y anotó, le gritó: “ ¡Buena mi compare Bumerán, buena mi compare bumerán! ”, dijo en alusión a un posible apelativo del delantero o una broma interna en la selección peruana.

Pero la intervención que derivó en una curiosa felicitación fue para Yoshimar Yotún, que marcó un sensacional golazo de fuera del área para sellar el 3-0 a favor de Perú. Luis Advíncula citó en su publicación de Instagram “¡Qué abusivo!” y acompañó el video con esta frase: “A ti no te voy a decir nada Yoshimar Yotún. No te voy a decir nada Yotún. A ti no te voy a decir nada”, exclamó.

Por su parte, el jugador de Boca Juniors sería titular en el partido de este viernes ante la U. de Chile que se jugará en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata (Argentina).

Luis Advíncula fue titular en el primer partido de la temporada 2022 con su club Boca Juniors. Debutó como titular en el triunfo 2-0 ante Colo Colo.

Boca Juniors y Luis Advíncula se prepara para disputar su primer partido oficial por la Copa Argentina el próximo 3 de febrero.

En tanto, la selección peruana disputó dos amistosos de preparación ante Panamá (1-1) y ante Jamaica (3-0) con miras a los partidos por las Eliminatorias Qatar 2022.

Perú enfrentará a Colombia como visitante (Barranquilla) el próximo 28 de enero y se medirá con Ecuador como local (Lima) el 1 de febrero en su camino para lograr un cupo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

