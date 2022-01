María del Carmen Alva en contra de la Asamblea Constituyente: “Desde el Congreso no lo vamos a permitir”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, mostró su negativa a la posibilidad de que el Legislativo apruebe una Asamblea Constituyente para cambiar la carta magna, lo que fue una de las promesas de campaña del actual presidente Pedro Castillo.

“La Asamblea Constituyente que quieren impulsar algunos congresistas es ilegal. Eso sería un golpe de Estado y en el Congreso no lo vamos a permitir”, sostuvo en entrevista con RPP.

Respecto al dictamen de insistencia en torno a la autógrafa de ley sobre el referéndum dijo que podría verse este viernes 21 en sesión del Pleno. Indicó que la próxima semana los legisladores tendrán semana de representación, pero luego de ello habrá más sesiones plenarias, ya que la legislatura ha sido ampliada hasta el 2 de febrero.

“Trataremos de que (el dictamen de insistencia sobre el referéndum) esté agendado para este viernes”, señaló Alva Prieto a RPP. Respecto a los dictámenes de ley sobre la reforma universitaria, la titular del Legislativo indicó que estos se encuentran también pendientes en la agenda y deberían verse antes de que termine la legislatura.

En cuanto al tema del referéndum, Alva defendió el dictamen aprobado por insistencia en la Comisión de Constitución y señaló que este solo ratifica lo que ya señala la Carta Magna.

En ese sentido, rechazó que se esté limitando el derecho al referéndum, en respuesta a las declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, sobre el tema. “Es simplemente interpretar lo que ya está, que cualquier tema de referéndum para la modificación de la Constitución, sea total o parcial, pasa necesariamente por el Congreso, y eso está en el artículo 206 (de la Constitución)”, afirmó la presidenta del Congreso.

Alva señaló que cada vez se sorprende más de las declaraciones del ministro de Justicia, porque “es un hombre de leyes y la verdad no entiendo qué le pasa. Acá no se limita ningún derecho al referéndum. Esto no tiene nada que ver con lo que está diciendo, esto es lo que existe en la Constitución. Pero ya estamos acostumbrados a sus declaraciones”.

La titular del Legislativo también opinó sobre lo dicho por la premier Mirtha Vásquez que es inconstitucional el dictamen que buscan aprobar en el Pleno: “Ya dije lo que pienso de las declaraciones de la premier. Esto no es inconstitucional”, precisó. Agregó que el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado y los abogados constitucionalistas lo han dicho en todos los idiomas.

Exhortó al Ejecutivo a que sean más serios y responsables en sus declaraciones. “No pueden inventar un nuevo derecho. Esto no es una reforma constitucional, estamos reafirmando lo que dice la Constitución. Que quede claro a toda la población acá no hay límites del derecho de hacer un referéndum”, mencionó.

Finalmente sobre la baja popularidad del Poder Legislativo, comentó que no hay ningún congreso popular en ninguna parte del mundo.

APERTURA PARA ESCUCHAR

El Congreso tiene las puertas abiertas y, a través de audiencias descentralizadas, puede escuchar las necesidades de la población, afirmó la presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alva.

Durante su participación en la V Audiencia Pública de la Comisión de Descentralización, celebrada en la ciudad de Moyobamba, manifestó que: “Los actuales congresistas no somos de escritorio”.

“Estas audiencias nos permiten escuchar las necesidades que ustedes tienen para enfrentar sus diversos retos en beneficio de sus comunidades. (...) Esa es una imagen distinta de nuestro Congreso. Seguiremos escuchando al Perú mediante estas audiencias. Somos un Congreso de puertas abiertas”, manifestó.

Alva Prieto reiteró su intención de llevar a cabo un Pleno Amazónico, porque “las ventajas comparativas que ofrece esta parte del Perú tienen que ser revaloradas para un nuevo despegue hacia el desarrollo de toda la selva peruana”.

Asimismo, saludó la iniciativa de la titular de la Comisión de Descentralización, Norma Yarrow (Avanza País) para llevar a cabo una audiencia pública tanto en Tarapoto como en Moyobamba.

Junto a Maricarmen Alva y Norma Yarrow, estuvieron presentes en la mesa de honor de la audiencia las parlamentarias Karol Paredes (Acción Popular), Lucinda Vásquez (Perú Libre) y Jessica Córdova (Avanza País); así como el gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín.

SEGUIR LEYENDO: