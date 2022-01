Diego Bertie y su respuesta a usuario que le consultó sobre su orientación sexual: “¿Tú qué eres?”

Diego Bertie contestó preguntas relacionadas a su orientación sexual. (Foto: Instagram)

El actor Diego Bertie se animó a interactuar con sus seguidores de Instagram, por lo que lanzó una ronda de ‘preguntas y respuestas’. Los usuarios de inmediato le hicieron varias consultas, entre las que destacaron su orientación sexual, esto en torno a las recientes confesiones de Adolfo Aguilar, quien reveló su homosexualidad.

“¿Eres gay?”, fue una de las primeras preguntas que recibió el artista peruano de 54 años. Lejos de mostrarse fastidiado o querer exponer al usuario, el actor se animó a responder de manera curiosa.

“ Soy humano, ¿y tú que eres? En realidad no me importa, mientras respires, seas feliz, seas libre y hagas el bien, puedes ser lo que quieras ”, fue la respuesta que dio Diego Bertie para todos los curiosos.

Sin embargo, esta no fue la única pregunta que respondió relacionado a su orientación sexual, pues hubo otro cibernauta que con la intención de molestarlo le preguntó si era “activo o pasivo”.

Fiel a su estilo, el artista peruano no dudó en hablar sobre el tema y volvió a dar una respuesta bastante inesperada. “ (Soy) moderno, flexible, volátil jajaja que pregunta es esa ”, precisó.

En otro momento, el actor le reveló a sus seguidores que en este momento se encuentra muy enamorado, aunque no reveló el nombre de su actual pareja o de la persona que lo acompaña. “El amor para mi es todo”, comentó.

NO RECIBIÓ PROPUESTAS PARA VOLVER A AL FONDO HAY SITIO

Al Fondo Hay Sitio anunció que estrenará su temporada número 9 en el 2022. De inmediato se empezó a especular qué actores volverán a la recordada serie, pues muchos integrantes del elenco original no han confirmado su presencia hasta el momento.

Diego Bertie, quien interpretó a Sergio Estrada en la telenovela, reveló que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta formal para formar parte de la nueva temporada de la producción nacional, por lo que no sabe si en algún momento volverá con su personaje.

“ No lo sé todavía. No me han dicho nada, de hecho ‘Sergio Estrada’ es un personaje que estuvo ahí (en Al fondo hay sitio). No sé si lo querrán retomar o no, la verdad no lo sé ”, dijo.

¿QUÉ ACTORES HAN CONFIRMADO SU PRESENCIA?

En el teaser aparecieron algunos actores que están confirmados, entre los que se encuentran: Adolfo Chuiman (Peter McKay), Yvonne Frayssinet (Francesca Maldini), Erick Elera (Joel González), Gustavo Bueno (Humberto Collazos), Magdyel Ugáz (‘Teresita’ Collazos), Carlos Solano (Félix Panduro), Laszlo Kovacs (Tito Lara) y David Almandoz (Pepe González).

Se desconoce hasta el momento la trama de la serie, pero se sabe que se desarrollará en los nuevos estudios de Pachacamac y qué personajes volverán a la producción.

