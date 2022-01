Perú vs Panamá: Jefferson Farfán, Sergio Peña y otras ausencias para el partido amistoso (Foto: FPF)

Perú vs Panamá: La selección peruana disputará un amistoso internacional ante el equipo ‘Canalero’ y previo al encuentro se conoció las ausencias en el equipo blanquirrojo.

Sergio Peña no estará disponible para el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, debido a una leve lesión. Según, Rpp el futbolista padece de una sobrecarga muscular y por precaución no será exigido con miras al amistoso internacional Perú vs Panamá.

Por otro lado, el atacante de Alianza Lima, Jefferson Farfán, se integró tarde a los entrenamientos de la selección peruana debido a un proceso gripal.

Además, Jefferson Farfán no sería tomado en cuenta para los amistosos ante Panamá y Jamaica. Esto debido a que el comando técnico quiere evitar riesgos ante una eventual lesión y esperan que llegue en forma física para los partidos oficiales de las Eliminatorias Qatar 2022.

Otra ausencia, sería la del lateral Yoshimar Yotún, la información sobre su ausencia sería por un tema relacionado a un posible fichaje. El futbolista es jugador libre tras su paso por Cruz Azul de México.

Tampoco sería parte de la lista de convocados para el partido Perú vs Panamá, el mediocampista Josepmir Ballón.

La selección peruana disputará otro partido amistoso ante Jamaica el próximo 20 de enero en el Estadio Nacional de Lima, previo a los partidos por Eliminatorias Qatar 2022 ante Colombia y Ecuador.

