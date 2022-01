Pedro Castillo: “Hacemos un llamado para que se lleve a cabo una movilización nacional para encaminar una verdadera educación para el pueblo”

Foto: Presidencia

El presidente de la República, Pedro Castillo, durante la ceremonia de licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, hizo un llamado a la población para realizar una movilización nacional destinada a encaminar una verdadera educación.

Durante su participación en ese evento, indicó que es obligación del Estado emprender el desarrollo de los pueblos a través de la educación, y que no solo era un día de regocijo para la región del sur, “sino para todo el sistema universitario nacional”.

“Hacemos un llamado al pueblo peruano para que hagamos una movilización nacional por encaminar una verdadera educación para el pueblo, estamos dejando claro que el Gobierno tiene que dar la cara al país, dar la cara al pueblo, a través de sus autoridades”, manifestó.

Además, indicó que la educación del pueblo es la que salvará al país. “El compromiso es que los egresados de las universidades nacionales puedan competir de igual a igual con las demás casas de estudio del Perú y del mundo”, señala.

RECORRIDO DE ESCUELAS

Castillo también señaló que recorrerán el país con la finalidad de que las escuelas estén preparadas para el retorno a clases en el mes de marzo del presente año, con la finalidad de iniciar la presencialidad con seguridad para los estudiantes.

En otro momento, cuando se encontraba sobrevolando Ica, señaló que puso constatar la poca cantidad de árboles, indicando que es necesario invertir en la reforestación.

“Pero soy consciente que no se puede tener un pueblo bajo los árboles si no hay agua, vamos a hacer los esfuerzos para que los habitantes de la región de Ica tengan derecho al agua, los pueblos no pueden estar sin agua”, aseguró.

ROSENDO SERNA SE PRONUNCIA SOBRE LOS PROFESORES NO VACUNADOS

El ministro de Educación (Minedu), Rosendo Serna, informó que este sábado entablarán un diálogo con los docentes que aún no han recibido ninguna de las dosis de la vacuna contra la COVID-19. Esto para que puedan estar vacunados y empezar sus labores en las clases presenciales.

Señaló que de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, el 95% de los maestros ya han recibido las dos dosis de la vacuna y se está avanzando en la aplicación de la dosis de refuerzo.

Dijo que ese 5% restante que aún no ha recibido sus dosis de la vacuna son casos aislados. El ministerio planea identificarlos para convencerlos de que se vacunen contra la COVID-19 para que puedan ejercer sus labores.

“Nosotros al interior, con los directores de región, Ugel y los directores de las instituciones educativas vamos a identificar a aquellos maestros que no están vacunados para convencerlos. A efectos de que la única solución y salida en esta emergencia sanitaria es fundamental el tema de la vacuna y por otro lado, el ponernos en contacto con los estudiantes, obliga y hay una necesidad de que esta situación de la vacunación sea al 100%”, dijo en Enfoque de los sábados de RPP Noticias.

Asimismo, el ministro manifestó que los docentes deben mostrar su carnet de vacunación para volver a las instalaciones de los colegios. También dijo que quedan poco más de dos meses para poder culminar con el proceso de vacunación en los maestros.





