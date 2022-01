Programación de partidos de hoy, sábado 15 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Premier League - Manchester City v Chelsea - Etihad Stadium, Manchester, Britain - January 15, 2022 Manchester City's Phil Foden in action with Chelsea's Antonio Rudiger REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hay encuentros en la Copa Africana de Naciones que continua hoy su segunda jornada. Uno de los partidos más esperados es el de Nigeria vs. Sudán. También continúan nuevas fechas de la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, Eredivise, la Serie A y la Copa del Rey.

Entre los encuentros más esperados tenemos el de Manchester City vs. Chelsea por la Premier League, el de Bayern Munich vs. Colonia por la Bundesliga, Real Betis vs. Sevilla en la Copa del Rey, Juventus vs. Udinese en la Serie A, el duelo entre PSG vs. Stade Bretois en la Ligue 1 y el de Fyenoord vs. Vitese en Eredivise.

En Latinoamérica el fútbol mexicano y argentino son los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga MX. Los encuentros más esperados son el de Atlas vs. San Luis por la Liga MX e Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo de Verano de Argentina.

Premier League – Inglaterra

7:30 a.m. Manchester City vs. Chelsea – Star +, ESPN

10:00 a.m. Norwich vs. Everton – Star +, ESPN

10:00 a.m. Wolverhampton vs. Southampton – Star +

12:30 p.m. Aston Villa vs. Manchester United – Star +, ESPN

Seria A – Italia

9:00 a.m. Sampdoria vs. Torino – Star +, ESPN 2

12:00 p.m. Salernitana vs. Lazio – Star +

2:45 p.m. Juventus vs. Udinese – Star +, ESPN 2

Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. Bayern Munich vs. Colonia – Star +

9:30 a.m. Unión Berlin vs. Hoffenheim – Star +

10:00 a.m. Wofsburgo vs. Hertha Berlín – Star +

12:30 p.m. Mainz 05 vs. Bochum – Star +

Copa del Rey - España

10:00 a.m. Mallorca vs. Espanyol – DirecTV Sports 610 y 1610, DAZN

12:30 p.m. Sporting de Gijón vs. Cádiz – DirecTV Sports 612 y 1612, DAZN

12:30 p.m. Girona vs. Rayo Vallecano – DirecTV Sports 610 y 1610, DAZN

3:30 p.m. Real Betis vs. Sevilla – DirecTV Sports 610 y 1610, DAZN

Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. Saint-Étienne vs. Lens – Star +

3:00 p.m. PSG vs. Stade Brestois – Star +, ESPN

Copa Africana de Naciones

11:00 p.m. Nigeria vs. Sudán – Star +, ESPN 2

2:00 p.m. Guinea Bisáu vs. Egipto – Star +

Eredivise – Países Bajos

12:45 p.m. NEC vs. Heracles

2:00 p.m. Feyenoord vs. Vitesse – Star +

Liga MX - México

6:00 p.m. Atlas vs. San Luis – Afizzionados

8:00 p.m. Tigre vs. Puebla – Star +, Afizzionados, TUDN

10:00 p.m. Cruz Azul vs. Juárez – TUDN

10:00 p.m. Tijuana vs. León – Fox Sports 3, Fanatiz

Torneo de Verano - Argentina

7:00 p.m. Independiente vs. San Lorenzo – Star +, Fox Sports Premium

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, DAZN, DirecTV Sports 610, 612, 1610 y 1612, Fox Sports 3, Fox Sports Premium, Fanatiz, Afizzionados y TUDN.

