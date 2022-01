Melissa Paredes y su peculiar respuesta cuando le preguntan si miente: “Siempre”

Melissa Paredes confesó que suele mentir, pero piadosamente. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes sigue dando de qué hablar durante su participación como conductora en el programa Mujeres al Mando. Esta vez, la enamorada de Anthony Aranda se sometió a un interrogatorio, donde confesó que “siempre” miente. Su respuesta dejó boquiabierto a más de uno.

Todo empezó cuando Giovanna Valcárcel invitó a la exesposa de Rodrigo Cuba, a Thaís Casalino y a las invitadas del día, Isabel Acevedo y Lesli Suárez, a formar parte de la secuencia “El test de la sinceridad”.

Con el fin de ponerlas en aprietos, la conductora de Latina empezó preguntando si se habían ‘tirado’ a la pera, si habían jalado algún curso del colegio, o si habían jugado ‘la botella borracha’. Sin embargo, el momento más tenso fue cuando Giovanna preguntó si habían mentido en algún momento de su vida.

“¿Alguna vez han mentido?”, consultó Valcárcel. Segundos después, Melissa, quien lució incómoda pero con una sonrisa en el rostro, respondió que sí al igual que Thaís, la ‘Chabelita’ y Lesli, quienes no tuvieron problemas en contestar la pregunta.

“¡JA! No voy a preguntar por qué y cuándo…”, mencionó Giovanna al notar que Paredes no deseaba entrar en detalles. No obstante, la exconductora de América Hoy indicó con cuánta frecuencia mentía en un arranque de sinceridad.

“Siempre…”, expresó para sorpresa de todos. “Pero mentiritas piadosas, siempre”, agregó rápidamente. ¿Pero por qué reaccionaron así sus compañeras de conducción? Recordemos que tras difundirse el ampay de Magaly Medina, donde se la ve besando a su bailarín, Melissa aseguró que ya se había separado del ‘Gato Cuba’; sin embargo, el futbolista salió a desmentirla a nivel nacional a través de un comunicado.

Giovanna Valcárcel continuó con las preguntas y Melissa Paredes reveló que alguna vez pidió perdón y que lloró por una persona. Pero la modelo peruana no quiso responder cuando le preguntaron si ya había encontrado al amor de su vida.

Melissa Paredes se sometió al "test de la sinceridad".

¿SE QUEDA COMO CONDUCTORA DE MUJERES AL MANDO?

El martes 11 de enero los televidentes quedaron sorprendidos al ver a Melissa Paredes en la conducción de Mujeres al Mando. La modelo se mantuvo en esa posición hasta este viernes 14 de enero. ¿Pero volverá el próximo lunes como la presentadora oficial? Thais Casalino nos respondió en una entrevista exclusiva para Infobae.

“Lo que sabemos es que por esta semana nos iba a acompañar en la conducción, es lo que nos han dicho hasta ahora. Ya sí el lunes aparece, entonces puede que se quede y que seamos más en la conducción. No sé si seremos 4 o seremos 5, porque Sheyla Rojas dijo que venía a la conducción de un programa acá en Perú , y tal vez llegue a Mujeres al Mando, realmente no lo sabemos nosotros, lo saben los productores”, respondió la presentadora de Latina.

Asimismo, Thais contó cómo se sintió esta semana trabajando al lado de Melissa, quien antes formaba parte de América Hoy, programa competencia de Latina. “Bien, nos ha ido super bien con ella, hemos funcionado perfecto con Giovanna (Valcárcel), en realidad no la conocíamos. Ella es super fresca, super sencilla, nos hemos acoplado súper bien”, expresó.

Sobre la entrevista que le realizó a Paredes, quien reveló por primera vez que tenía un romance con Anthony Aranda, Casalino dejó en claro que cree en su versión y no necesita la del ‘Gato’ Cuba porque es un tema ya cerrado.

“No creo que sea necesario, creo que ya es un tema cerrado. Creo que ambos están viendo la vida en pro de la pequeña y eso me parece saludable para ambos. Cada uno sabe lo que sucedió entre cuatro paredes en el tiempo en que estuvieron juntos”, dijo.

