Tité dejó afuera de las Eliminatorias Sudamericanas a Renan Lodi por no vacunarse contra el COVID-19

La selección brasileña ya está clasificada a Qatar 2022. Foto: Conmebol.

La selección brasileña, clasificado al mundial de Qatar 2022, presentó a sus convocados para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas y dejó afuera de uno de sus mejores laterales. El técnico del equipo, que enfrentará a rivales directos de la selección peruana, comentó que el jugador fue excluido por no vacunarse contra el COVID-19.

“Lo que puedo adelantar es que Renan Lodi quedó excluido de la posibilidad de ser convocado por no estar vacunado. Perdió la posibilidad de ser llamado por no haber sido vacunado. No sé los aspectos en cuanto a la vacunación, si tomar una dosis o no. Pero sí se que quedó afuera, fue por esta situación”, comentó en conferencia de prensa.

Recordemos que el ‘Scratch’ se medirá ante Ecuador de visitante en la fecha 15 y ante Paraguay de local en la fecha 16. Ambas selecciones son parte de los siete que pelean por el tercer, cuarto y quinto lugar de la tabla de posiciones. El ‘Tricolor’ se tomará muy en serio este cotejo porque de ganar estarían prácticamente clasificados al mundial.

Por otro lado, Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tité, reconoce que su selección es uno de los candidatos en el próximo mundial. “Brasil, junto con algunos equipos, está en el primer escalón, sí. Si se toma seis selecciones, en mi opinión, es uno de los favorito. Brasil, Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Argentina, Italia y España están entre los candidatos”, comentó.

LISTA DE CONVOCADOS DE BRASIL

Arqueros: Alisson , Ederson y Weverton

Defensas: Dani Alves ,Emerson Royal ,Alex Sandro, Alex Telles, Éder Militão , Gabriel Magalhães , Marquinhos, Thiago Silva.

Volantes: Casemiro, Fabinho, B. Guimarães, Gerson, Fred, Philippe Coutinho, Lucas Paquetá.

Delanteros: Raphinha, Antony, Rodrygo, E. Ribeiro, Gabriel Jesus, Vinicius Jr., Matheus Cunha, Gabi.

Brasil jugará ante Ecuador y Paraguay en la fecha dobles de las Eliminatorias Sudamericanas.

TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Jugadas 14 fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, Brasil y Argentina ya están clasificadas, mientras que Venezuela es la única eliminada por el momento. En total son siete selecciones que lucharán por el tercer, cuarto y quinto puesto del torneo. Aunque, si Ecuador gana su próximo partido, asegura su clasificación directo o por repechaje y solo quedarían dos espacios más.

FECHA 15:

Ecuador vs Brasil

Chile vs Argentina

Paraguay vs Uruguay

Venezuela vs Bolivia

Colombia vs Perú