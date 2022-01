Programación de partidos de hoy, jueves 13 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Ángel Correa (i), lanza a portería durante el partido ante el Rayo Vallecano de LaLiga Santander disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hay encuentros en la Copa Africana de Naciones que empieza hoy su segunda jornada. Uno de los partidos más esperados es el de Camerún vs. Etiopía. También llega una nueva fecha de la Liga de Portugal con el duelo entre Famalicao vs. Belenenses. Las diferentes copas de Europa empiezan a llegar a sus instancias finales, hoy continúan los octavos de final de la Copa de Italia con dos encuentros, el más esperado es el de Napoli vs. Fiorentina.

La Carabao Cup tendrá el partido de ida por semifinales entre Liverpool vs. Arsenal. La Supercopa de España conocerá hoy al segundo finalista con el encuentro entre Atlético de Madrid vs. Athletic.

En Latinoamérica el fútbol mexicano es el que aportará la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga Expansión MX con el encuentro entre Tepatitlán vs. Correcaminos.

Copa Africana de Naciones

11:00 a.m. Camerún vs. Etiopia – Star+

2:00 p.m. Cabo Verde vs. Burkina Faso – Star +

Copa de Italia

12:00 p.m. Napoli vs. Fiorentina – Star +, ESPN 2

3:00 p.m. AC Milan vs. Genoa – Star +

Liga de Portugal

1:00 p.m. Famalicao vs. Belenenses – Gol TV

Supercopa de España - Semifinal

2:00 p.m. Atlético Madrid vs. Athletic Club – DirecTV Sports 610 y 1610

Carabao Cup – Inglaterra

2:45 p.m. Liverpool vs. Arsenal – Star +, ESPN

Liga Expansión MX - México

6:00 p.m. Tepatitlán vs. Correcaminos – TUDN

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, Gol TV, DirecTV Sports en el 610 y 1610 y TUDN.

