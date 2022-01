Mujeres en Perú retrasan la maternidad por tercer año consecutivo. (Foto:Captura Andina)

Perú es uno de los países que se perfilaba a tener una alta tasa de crecimiento poblacional; sin embargo, durante los últimos años muchas familias y en especial mujeres han decidido poner en pausa la maternidad, creando una tendencia descendente de nacimientos según información del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud.

Por ejemplo, según el Certificado de Nacido Vivo, del Minsa, entre el mes de enero y la quincena de diciembre, se atendieron 436,221 partos, cifra que está por debajo de los 461,754 reportados en el año 2020 , cuando se dio inicio a la pandemia, y cifra que es mucho más baja en comparación a épocas previas a la pandemia donde el registro era de 485,269 partos (2019).

Por otro lado, durante el primer trimestre del 2021, el cual corresponde a los meses de enero y marzo, EsSalud comunicó que 14,384 bebés nacieron en sus instalaciones a nivel nacional; sin embargo, esta cifra contrastaría con la del año 2020, cuyo periodo (enero y marzo) los nacimientos registrados en las instalaciones de EsSalud fueron de 23,637 bebes. Se observa una disminución nacimientos en el país. Según información de EsSalud, los hospitales con mayor atención de alumbramientos son: Red Prestacional Sabogal (2.125 partos), seguida de la Red Prestacional Rebagliati (1.970) y la Prestacional Almenara (1.758), mientras que en el interior del país la lista la lidera la Red Asistencial La Libertad con 914 partos; no obstante, las cifras en comparación a años anteriores ha disminuido.

RAZONES POR LAS QUE LA TASA DE NACIMIENTOS HA DISMINUIDO

Este panorama estaría yendo de acuerdo a la tasa de fecundidad que existe en el Perú que hoy es de 1.9 hijos por cada mujer, según declaraciones para el diario Ojo de Jeanette Marchena coordinadora de la Unidad Mujer y Fertilidad de clínicas Auna.

“En este último año de la pandemia, tenemos alrededor de 15% de disminución de esta tasa”, sostuvo.

De acuerdo a la especialista esta tendencia se viene repitiendo a lo largo de la región y tiene diversos factores, pero los que sobresalieron a causa de la pandemia son la incertidumbre económica, la cual está relacionada a si es posible cubrir los cuidados y gastos que requiere un bebé cuando recién nace, cuando es niño y cuando es adolescente, y la incertidumbre de salud, que implica las condiciones para recibir atención médica.

Otra de las razones asociadas a la disminución neonatal es la participación activa de las mujeres en el mundo laboral, debido a que cada vez son más las féminas que trabajan y dilatan la maternidad.

CARACTERÍSTICAS

Según información compartida por el Minsa, revela que dos son los grupos etario predominantes en las mujeres que han dado a luz en el 2021 y son los siguientes: de 18 a 29 años, y de 30 a 59 años. Además, el nivel de instrucción de la mayoría de estos grupos es secundaria completa.

“Este retraso de la concepción no solo es a nivel de Lima sino regional. Son pocos los departamentos donde las tasas de fecundidad permanecen estables y, coincidentemente, son aquellos donde hay mucha pobreza y no tienen acceso a los métodos de planificación familiar”, dijo Marchena.

La especialista en salud agregó que el momento ideal para tener un hijo es cuando la mujer se siente lista, pero de no ser así, recomendó congelar los óvulos con el objetivo de que no se dificulte la fertilidad en el futuro y no genere un riesgo mayor al ya existente.

DATO: Este panorama no sería exclusivo de Perú, por ejemplo en España durante el 2021 se ha dado una cifra histórica mínima según el Instituto Nacional de Estadística del país, respecto a la natalidad de su región.

