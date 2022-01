La UPC separó a profesor acusado de violación por varias jóvenes

La UPC separó al profesor de fotografía Luis Cáceres Álvares. Foto: Andina

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) separó preventivamente al profesor Luis Cáceres Álvarez, jefe de prácticas del Taller de Fotografía Periodística del centro de estudios, tras ser acusado de violación por parte de varias jóvenes.

“Desde la UPC rechazamos categóricamente todo acto de violencia, incluyendo por supuesto, la violencia contra la mujer”, inició el comunicado de la casa de estudios.

La universidad informó que la “separación preventiva” de Luis Cáceres Álvarez está “cumpliendo con lo establecido en nuestro Reglamento para la Prevención e Intervención en casos de Hostigamiento Sexual, así como siguiendo el debido proceso que implica la protección de la privacidad del (los) denunciantes durante todo el proceso de la investigación”.

La denuncia contra el profesor de la UPC se dio el viernes en la noche cuando Leti, una usuaria en Instagram, contó todo lo que pasó el domingo 02 de enero al encontrarse con el catedrático en el distrito de Barranco. Esto, sumado a otras acusaciones que fueron relatadas anónimamente.

La joven narró que Cáceres Álvarez la había abusado sexualmente cuando le dijo que no quería hacerle sexo oral en la habitación de un hotel. Luego, se puso agresivo y sintió bastante miedo.

“Yo quería salir debajo de él, pero él me penetró por atrás sin mi consentimiento. Jamás le dije que deseaba eso. Yo grité e hice lo imposible para salir e ir al baño (...) Luego, me retuvo en la habitación para ‘remediar su error’ y no pude irme de lugar, solo atiné a decirle que no era la chica que buscaba, actué como si yo fuera poca cosa para que me dejara ir”, escribió en su testimonio.

Tras dejarla salir del cuarto, quiso acompañarla a tomar el bus, aunque le dijo que no quería verlo, Cáceres Álvarez insistió.

“No se dejen engañar por él si lo encuentran en apps de citas porque él está allí. Tengan cuidado”, mencionó.

Leti puso el usuario de Instagram y Facebook del profesor de la UPC, los cuales ya fueron borrados, y una foto con el brazo morado. Incluso, se ha eliminado su cuenta de LinkedIn.

Después de la denuncia, una usuaria le escribió a Leti para contarle su experiencia con Cáceres Álvarez como su enamorado cuando ella tenía 15 años y él, 19. “Me obligaba a darle sexo oral. Yo no quería y aún así me manipulaba. Fue mi primer enamorado y también fue el primer hombre que hizo que odie mi cuerpo. Me maltrató psicológicamente”.

La periodista Alejandra Thais también puso más testimonios contra el profesor de fotografía en su cuenta de Twitter: “Repudiable persona. Van sumando 13 denuncias. La UPC señala que actuará según el reglamento, pero no hay ninguna disculpa ni pronunciamiento público que permita alertar a sus alumnas sobre este personaje”.

“Hola, UPC, ¿podrían explicarnos por qué esta separación es PREVENTIVA? ¿Qué requieren para que sea DEFINITIVA? ¿Hay un proceso de investigación? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo dictaminarán que esta separación pasa de ser preventiva a definitiva? ¿Requieren más pruebas?”, agregó.

Según la página web de la Editorial UPC, Luis Cáceres Álvarez está “maestrando en Antropología por la UNMSM. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la UPC. Autor de La Catedral del Criollismo. Guardia Vieja del siglo XXI (UPC 2017). Actualmente, trabaja en TVPerú Noticias y es redactor de FOT. Revista Peruana de Fotografía e Investigación Visual”.

